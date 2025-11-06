Familias del CEIP de Prácticas en A Coruña vuelven a salir a la calle para exigir un "colegio digno"

Las familias del colegio Prácticas de A Coruña volverán a concentrarse este viernes, 7 de noviembre, reclamando soluciones por la falta de mantenimiento del centro. La movilización, convocada por el ANPA, comenzará a las 08:40 horas en las puertas del colegio bajo el lema "Queremos unha escola segura e digna".

A través de un nuevo comunicado, las familias exigen a las administraciones implicadas que den respuesta a sus demandas, centradas en el mantenimiento y gestión del centro ante el hartazgo de "fartas de promesas incumpridas e da nula asunción de responsabilidades por parte delas".

Pese a haber contactado con Concello y Xunta por vía telemática y oficial, las madres y padres denuncian que no han recibido ninguna respuesta. Asimismo, señalan que el hecho de que sean tres las instituciones implicadas, incluyendo a la Universidade da Coruña, debería hacer más fácil la búsqueda de un acuerdo técnico y económico. Sin embargo, no está siendo así: "Non fai máis que poñer atrancos na busca de solucións e esgotar a paciencia das familias".

No es la primera vez que alzan la voz. Y, advierten que tampoco será la última. "As administracións quérennos calados, pero seguiremos mobilizándonos ate que recibamos respostas oficias con prazos e orzamentos concretos para iniciar as obras necesarias", señalan.

Las deficiencias que sufre el colegio, según denuncian las familias, en sus instalaciones, tienen que ver con humedades, desperfectos estructurales y un deterioro general cada vez más alejados de lo que debería ser un entorno educativo seguro.

"Solucións para o CEIP de Prácticas xa!", reclaman.

Sin respuesta tras meses de reclamaciones

Las familias aseguraban a Quincemil que han agotado los cauces formales. Tras meses de escritos dirigidos a Concello y Xunta, lamentan que la respuesta haya sido el silencio. Al gobierno local le reprochan que se desentienda al considerar que las obras necesarias exceden sus competencias. A la alcaldesa, Inés Rey, le piden compromisos con plazos claros. El Concello sostiene que "realizará actuaciones de mantenimiento", aunque admite que el edificio requiere reformas profundas que no pueden asumir en solitario.

La Xunta tampoco escapa a las críticas. El ANPA señala la reducción de la partida de Educación en los presupuestos de 2026 y la ausencia total de fondos destinados al Prácticas. El Concello coincide con esta denuncia y lamenta que se reduzca a la mitad el presupuesto para obras en colegios públicos en A Coruña y que el centro vuelva, otro año más, a quedar fuera de las inversiones.