El Liceo La Paz de A Coruña se une al Clúster da función loxística de Galicia.

Esta adhesión fortalece la alianza entre el mundo educativo y empresarial, clave para impulsar una logística gallega más innovadora, eficiente y alineada con las necesidades de talento

El FP Liceo La Paz se incorpora al Clúster da función loxística de Galicia como socio en calidad de centro de conocimiento, reforzando así el compromiso del Clúster de colaborar con entidades formativas que preparan profesionales en áreas clave como la logística, el transporte, las tecnologías de la información y la digitalización.

Con una trayectoria consolidada en Formación Profesional, el Liceo La Paz de A Coruña ofrece los ciclos de formación profesional superiores de Transporte y Logística y Comercio Internacional, entre otras especialidades, en modalidades tanto presenciales como a distancia, contribuyendo a la capacitación de perfiles altamente demandados en el mercado laboral.

Su alumnado y profesorado llevan años participando activamente en eventos y actividades impulsadas por el Clúster, lo que ha favorecido un estrecho vínculo entre la comunidad educativa y el sector empresarial. La adhesión como socio consolida ahora esa implicación, dando un paso más en el compromiso del centro con la formación de talento y la innovación al servicio de la logística gallega.

Para inaugurar esta nueva etapa, representantes del Clúster visitaron las instalaciones de FP Liceo La Paz, donde mantuvieron una reunión de trabajo con su equipo docente. El encuentro permitió profundizar en las líneas de interés común y explorar nuevas oportunidades de colaboración orientadas a fortalecer la conexión entre formación, innovación y las necesidades del sector logístico.