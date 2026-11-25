Hay imágenes que son capaces de abrazar a quien las observa hasta el punto de absorberlo. Es algo abstracto que, sin embargo, la arquitectura es capaz de materializar traspasando la idea de imagen hacia la atmósfera del espacio. Algunas pinturas son capaces de crear la ilusión de atmósfera, a pesar de mostrar una superficie plana, algunos elementos son capaces de construir una percepción y, por lo tanto, una emoción.

“¿Cuál es la diferencia entre la luz y la iluminación? Existe un grabado de Rembrandt titulado Las tres cruces. Es un dibujo de la tierra y el cielo y el Calvario. Un instante llueve sobre ellos, la lámina se oscurece. Se oscurece. Rembrandt te despierta justo a tiempo de ver cómo la materia abandona a trompicones sus formas”. - Anne Carson

Pero la arquitectura cuenta con más recursos para ser herramienta de esa relación entre lo observado y su atmósfera. Es capaz de crear una obra de la que la imagen es solo una instantánea resultante, una anécdota atractiva capaz de introducir al visitante en el edificio. Al igual que en la lámina de Rembrandt, la mirada sobre una obra de arquitectura puede percibir cosas que en realidad no suceden, como objetos que se mueven, espacios que mutan, motivos decorativos que parecen vivos. En algunas obras estos aspectos fenomenológicos son más notables que en otros. En los proyectos diseñados por Antoni Gaudí el movimiento es evidente, todos los elementos decorativos parecen estar vivos (o haberlo estado), y una mirada inesperada o no demasiado enfocada puede sorprender al inducir a una pequeña confusión: algo se mueve en la esquina. En la obra de Daniel Libeskind, se percibe, en ocasiones el dolor, la agresión, la presión o la angustia, rememorando un pasado poblado de cicatrices, en que nada parece moverse, pero la atmósfera presiona, sin dejar indiferente, a quien lo visita. De la misma forma que los directores de cine crean en torno a sí mismos un imaginario de vocabulario específico haciendo que sin ver la obra se pueda intuir su mano, en las obras de arquitectura sucede algo similar. Hay arquitectos que trabajan algunas emociones específicas porque utilizan lenguajes que redundan en ideas propias o en una perspectiva subjetiva del lugar y la ciudad.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

Pero no siempre es así, en ocasiones es el lenguaje el que supera a los autores que buscan aproximar su creación a un manierismo o cadencia estética. El parecido con París, Londres, Nueva York o Roma es un rasgo aspiracional que ha ido mutando en diferentes etapas de la historia haciendo de cada una de estas ciudades un referente ineludible. En todos los casos se trataba de organismos vivos, puesto que las ciudades a las que se utilizaba como modelo ya fuese morfológico, estético, funcional o estructural, se encontraban en cambio constante. Y, sin embargo, funcionaba. La idea de trasladar el ambiente de París o Roma a cualquier otro lugar del mundo y, de alguna manera, verse inmerso en los aparentes valores aspiracionales que esas ciudades arquetípicas representaban, era un ejercicio bien acogido por los ciudadanos, quienes veían en ello un rasgo de modernización. En las etapas previas a la globalización, el sentimiento de pertenencia a la vanguardia cultural del mundo tenía en cierto modo, una perspectiva basada en la acogida de lo exótico, lo lejano. El final del siglo XIX y el principio del XX vuelven la mirada hacia los caminos ya abiertos como la ruta de la seda o las conexiones coloniales que, junto con los avances tecnológicos tejieron una estructura cultural más globalizada. La arquitectura y sus diferentes lenguajes dotaron a la ciudad de una personalidad nueva, a veces ambigua, pero que miraba hacia un futuro próximo con la esperanza de formar parte de una atmósfera cosmopolita.

En A Coruña, el modernismo y el eclecticismo marcan un punto de inflexión en torno a la internacionalización del lenguaje arquitectónico. Si bien estos estilos incorporan un marcado formalismo, habitualmente introducen elementos propios de una narrativa mágica, tradicional o folclórica, pero a veces también subrayan aquellas ideas tomadas de París, Roma, Berlín o Nueva York. Cuando esto sucede, el ornamento hueco que solo ‘copia’ superficialmente una imagen termina pereciendo en el tiempo, pero aquel que no solo es decoración, sino que forma parte de la estética de la obra, consigue construir una atmósfera perdurable.

“Pobres de aquellos que solo aman los cuerpos, las formas y las apariencias: la muerte se lo arrebatará todo. Busca amar las almas; volverás a encontrarlas” - Victor Hugo

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Un pequeño edificio

El pequeño edificio de viviendas situado en el número 26 del Cantón pequeño, es una obra del arquitecto Eduardo Rodríguez Losada construida en 1915. Rodríguez Losada inició su carrera profesional utilizando un lenguaje ecléctico con elementos clásicos que pronto mutaría para adaptarse a los tiempos dando lugar a obras modernistas y, posteriormente con la llegada del racionalismo a un conjunto de edificios que no parecen haber salido de sus trazos por su total ausencia de ornamentación.

El edificio del Cantón Pequeño se encuentra en un solar complejo, situado en esquina y de proporciones tan estrechas que su fachada principal es muy pequeña en relación con el fondo. Para ello Rodríguez Losada se plantea desarrollar la fachada principal como imagen representativa de la obra y, tratar el resto del volumen de forma neutra. La fachada principal, de influencia francesa se caracteriza por buscar una composición monumentalista nutrida de elementos ornamentales Beaux Arts. Pero quizás lo más destacable en términos volumétricos como anticipo de la composición es la resolución curva en la esquina. El bloque se articula en tres plantas apoyadas sobre un bajo, por encima de ellas se dispone una planta completa que actúa como cornisa. La fragmentación en bloques y el contraste entre sus diferentes tamaños destaca la monumentalidad de la obra. El bloque central desarrolla proporciones mucho mayores en la definición de huecos y elementos decorativos que la planta superior. Todo el conjunto se apoya sobre la planta baja que desaparece en el alzado hacia los cantones para dar protagonismo al uso, y que se desarrolla de forma ciega hacia la calle lateral.

La ornamentación elegida por el arquitecto para definir la estética del edificio se compone de columnas impostadas orden corintio, de las que cuelgan manojos de borlas igualmente planas. La planta primera incorpora una balaustrada clásica, sobre la tercera planta se dispone una cornisa con damero de la que emerge la última planta. Este último piso funciona como remate, constituyéndose como una versión escalada del resto del edificio ya que incorpora la columnata, capiteles y cornisas del volumen mayor de formato reducido. De alguna manera, la última planta busca explicar el conjunto del edificio en términos ornamentales y compositivos. Para dotar de presencia al conjunto y establecer un foco compositivo, en el remate de la esquina, redondeada, se coloca un jarrón culminando el volumen.

Las carpinterías de madera, propias de la época dotan de carácter al conjunto que, por su lenguaje, ornamentación y composición remite a la arquitectura francesa de principios de siglo XX. El resto de la envolvente se desarrolla de manera neutra y sencilla sin apenas ornamentación.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

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Un pequeño paréntesis

Una ciudad solo puede ser la que es, la que forman sus habitantes que la llenan de cultura, arte y espíritu capaz de crear un hábitat. Así se construye una definición inmaterial del lugar, una que envuelve a quien lo visita de forma irremediable. Y en ocasiones, además trasladan al visitante a otro lugar en el que nunca ha estado o le gustaría estar.

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“Esta es una pregunta que me he hecho muchas veces y que es de difícil respuesta, probablemente se la ha hecho también vosotros: ¿habría sido diferente, habría sido también posible lo que yo he sido o lo que yo he hecho en otro sitio? (…) Qué grado, qué porcentaje de fuerza tiene el ambiente y qué porcentaje tiene uno mismo es un gran dilema de la vida y, de hecho, se debate siempre en términos de dialéctica entre genética y cultura. Abro un paréntesis por decir que yo me decanto siempre por favorecer la importancia de la cultura, que es una elección, y, por tanto, un signo de civilización; y, en todo caso, el elemento genético lo reduzco a un aspecto muy concreto de la personalidad, que es el carácter, sin el cual, es cierto, nada se puede hacer ambicioso, porque sólo el carácter nos permite superar el miedo al fracaso cuando queremos adentrarnos en caminos no transitados antes; y aún dentro de lo que configura el carácter, una parte específica de éste que es la resolución.” Albert Serra, Un brindis por San Martiniano

Quizás al pasear por la ciudad es posible ver estas pequeñas fluctuaciones entre lo cultural y lo genético, lo accidental y lo voluntarioso, entre lo que es el hábitat y lo que desearía ser. Al fin y al cabo son preguntas atávicas que siempre han flotado en las miradas sobre la civilización.