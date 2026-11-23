Julia Ares introduce un esmalte de las farolas en el horno de su taller en Monte Alto. Quincemil

Así recupera su creadora los esmaltes más dañados de las farolas del Paseo Marítimo de A Coruña

La historia de A Coruña tiene en su Paseo Marítimo una de sus fuentes. El relato lo cuentan más de 1.200 esmaltes que decoran las reconocibles farolas rojas que alumbran la ciudad entre As Lagoas y el Centro Oceanográfico, al inicio del dique de abrigo. Todos son obra de Julia Ares, quien trabaja estos días en la recuperación de 36 piezas deterioradas.

En su estudio de la calle Curros Enríquez, Ares tiene entre manos una pequeña parte de su legado para el Paseo. El Ayuntamiento ha contratado la reparación de los esmaltes más castigados por la intemperie, los golpes o las abrasiones, así como de cuatro hitos kilométricos.

Cada farola del Paseo tiene cuatro esmaltes, dos redondos y dos ovalados más grandes en forma de lágrima. Julia Ares siempre prefirió que hubiera solo uno por farola. La creación de los más de mil que le encargaron hace más de 30 años le hizo perder diez kilos de peso en los tres meses que les dedicó. Ahora afronta un trabajo mucho menos abundante que deberá tener terminado antes del próximo 8 de diciembre.

El Concello, cuenta Ares, ha empezado por estas primeras piezas dañadas, pero son más en todo ese tramo del Paseo las que precisan reparación. Se irá escalonando. "Hay que restaurar más, no se pueden hacer todas juntas".

"Unas están en perfectas condiciones, la mayoría, sobre todo aquellas que miran hacia el mar o a las que no les golpearon piedras del asfalto pinzadas al pasar los coches. Pero hubo accidentes y vehículos que chocaron contra la farola tumbando la pieza. Incluso en los primeros años hubo una persona que disparó perdigones a los esmaltes. Treinta años es mucho tiempo y las farolas necesitan mantenimiento", describe la artista coruñesa.

La técnica y el proceso

Para recuperar los esmaltes más dañados (algunos extraídos de su hueco con rebarbadora), Julia Ares los limpiará primero con ácido nítrico para rescatar el brillo perdido, enderezará las torceduras bombeando con martillo y en algún caso, cuando se ha perdido pintura o línea de dibujo, hará una superficie nueva con pigmentos, aplicando tamiz y, si procede, pincel.

Esmaltes deteriorados de las farolas del Paseo Marítimo que restaurará Julia Ares. Quincemil

A continuación, introducirá los esmaltes de cobre en un horno a unos 1.000 grados de temperatura. "Cada vez que las piezas estén listas pasan al horno, con cuidado, siempre de pieza en pieza hasta que enfríen, listas para volver a poner. Y cada vez que se aplique un color, de nuevo al horno, cada uno a una temperatura", explica.

Al menos entran tres veces cada esmalte en el horno, "primero para limpiar la oxidación, segundo para fundente y tercero para la primera capa de color". Es un trabajo complejo técnicamente, admite Ares, y su puesta en marcha ha tenido un recorrido administrativo de más de un año, ya que la contratación de obras corresponde a más de un departamento municipal.

La ciudad en las farolas

El tramo del Paseo Marítimo de A Coruña donde están las farolas escarlata decoradas con esmaltes se inauguró el 26 de febrero de 1996. Entre los cargos públicos presentes en la caminata, como el alcalde Francisco Vázquez y el ministro de Obras Públicas Josep Borrell, estaba Ares explicando cómo había diseñado las piezas.

Esmalte creado hace 30 años para las farolas del Paseo, que nunca llegó a colocarse. Quincemil

Un año antes, conocedora de que el Concello pensaba instalar unas farolas nuevas, se había puesto a trabajar en muestras con forma de uña para el hueco de las luminarias. En cada una dibujaría una escena que contase algún hecho histórico de la ciudad, para lo que se documentó durante meses.

La artista llevó al Ayuntamiento algunas piezas esmaltadas con forma curvada, batidas en cobre, maleadas y cinceladas. Pasó más de medio año hasta que recibió respuesta: suya era la tarea de ponerle firma a los esmaltes de las farolas; plazo, tres meses.

En cada zona del Paseo había alusiones históricas en los esmaltes: a la Torre de Hércules, a los Menhires, al cementerio de San Amaro, a Monte Alto y su carnaval, a la Hípica, al mar... testigo directo de sus farolas.