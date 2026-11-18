El Club Náutico del Sporting Club Casino es una obra del arquitecto Carlos Fernández-Gago Varela y el ingeniero de caminos Rodrigo del Hoyo Fernández-Gago. Construido en 1971 es una obra brutalista con influencia racionalista ue muestra rasgos muy interesantes de la arquitectura náutica

Una ciudad no es solo un lugar. Incluso en espacios urbanos completamente desiertos, la atmósfera latente muestra la esencia orgánica de su cultura, tradición o vanguardia. La ciudad solo muere si lo hace el pensamiento cultural que la sostiene día a día. Por ello, algunos entornos urbanos parecen carecer de vida si en ellos no hay ideas o cultura. Otros, aunque apenas contengan unos pocos elementos construidos como para ser considerados ciudad, cuentan con una energía singular.

“Una ciudad muere (…) cuando sus ciudadanos olvidan quienes son y se vuelven extranjeros de sí mismos. Si Venecia muere, no será la única cosa que muera: la idea misma de ciudad-como la creación suprema de nuestra civilización-también muere con ella” - Alexander Brodsky

El origen de una ciudad nace de la percepción del territorio y su adaptación para convertirse en un lugar habitable. La capacidad para convertirse en hogar de una sociedad se construye no solo mediante la transformación del espacio, sino también a través el desarrollo deliberado de un conjunto de acciones culturales y sociales en forma de eventos, tradiciones o rituales. Esta construcción inmaterial de un lugar genera una narrativa, una historia interna que se organiza en etapas y en modos de comprender cada momento. Y así, cada una de ellas es capaz de crear un modo de expresión, uno que encaja con la latencia cultural de cada momento.

Foto: Luis Santalla Foto: Luis Santalla

Un brutalismo mixto

Tras la Segunda Guerra Mundial, el brutalismo nace como respuesta al trauma de la guerra. Dentro del contexto español, este lenguaje comienza a formar parte de la ciudad a partir de la década de los sesenta y setenta. La formalización del brutalismo en España se ramifica y se ve contagiado por la arquitectura preexistente, por lo que los márgenes lingüísticos del estilo no se mantienen puros. En muchas obras del brutalismo español se pueden percibir gestos cercanos al racionalismo o al movimiento moderno. Entre los edificios brutalistas españoles más destacables se encuentran Torres Blancas (Francisco Javier Sáenz de Oiza), el Walden (Ricardo Bofill) o la Facultad de ciencias de la información de la UCM (José María Laguna Martínez y Juan Castañón Fariña). En A Coruña, el brutalismo es un estilo de gran presencia en la ciudad. La confluencia del plan General de 1967, junto con un cierto espíritu aperturista permite la introducción de este lenguaje en la arquitectura coruñesa.

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“Un trabajador ‘extravagante’, exuberante y entusiasmado está dispuesto a correr el riesgo de perder el control de su trabajo; cuando las máquinas pierden el control, se averían; cuando las personas lo pierden, hacen descubrimientos, tropiezan con afortunados accidentes. En la pérdida de control, al menos temporalmente, ve Ruskin la receta de la buena artesanía y una guía para su enseñanza.” - Richard Sennet

En el brutalismo, la capacidad formalista del hormigón, permite una experimentación volumétrica y una nueva forma de comprender la relación entre estructura y estética, en la que la imagen del edificio se convierte casi en un manifiesto emocional conceptual. Los nuevos edificios que comienzan a poblar el urbanismo coruñés se ejecutan en este nuevo estilo. Uno de ellos es el Club Náutico del Sporting Club Casino, obra del arquitecto Carlos Fernández-Gago Varela y el ingeniero de caminos Rodrigo del Hoyo Fernández-Gago. Construido en 1971 se sitúa al lado de otra obra que el arquitecto había construido apenas unos años antes.

El Club Náutico

El Club Náutico nace como una necesidad, consecuencia de la ausencia de espacio de reunión para aquellos socios que tenían sus embarcaciones en los dos espigones flotantes cercanos. El proyecto está compuesto por un programa funcional muy específico formado por pañoles, depósitos para las embarcaciones, gimnasio, vestuarios y también un área de restauración y descanso separada de los anteriores. En ese sentido la separación se produce en altura, con todas las actividades vinculadas directamente con las embarcaciones en planta baja y los espacios más relajados en las plantas superiores. La planta, enormemente funcional, se organiza en torno a un núcleo de comunicaciones central que organiza los flujos del edificio y compartimenta los diferentes usos que han de mantenerse separados.

La estética del edificio, sin embargo, no responde a una función específica, sino que busca la integración directa en el lugar y con el uso. Su definición como brutalista tiene que ver con la presencia honesta del material y un cierto carácter masivo, sin embargo el dinamismo de sus líneas que lo emparenta con la arquitectura náutica, lo alinea más con un racionalismo que ha heredado algún rasgo expresionista como el club Náutico de San Sebastián de José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen construido en 1929. Las formas curvas vinculadas a la geometría de las embarcaciones, así como el diseño de huecos y galerías remiten constantemente a esta relación. La superposición de bloques se asimila a la organización conceptual de las embarcaciones, articulando las terrazas como espacios de cubierta de un barco, las ventanas redondeadas o las galerías como castillos de popa de un galeón. El edificio combina huecos de proporción vertical y horizontal siguiendo el mismo patrón redondeado.

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La estructura del edificio es de hormigón armado, con un acabado proyectado muy propio de la época realizado mediante un mortero con acabado de árido fino. Si bien el edificio ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de su existencia aún mantiene la esencia de su estructura. El diseño de las escaleras, así como los apoyos de los voladizos se singularizaban incluyendo gestos de continuidad y trazado curvo en la propia estructura. El juego de sombras propuesto por la pieza recuerda a las repeticiones y retranqueos de arquitectos icónicos de la modernidad coetánea a la obra como Kevin Roche o a los volúmenes contundentes de edificios como la Fundació Miró en Barcelona de Josep Lluis Sert finalizada en 1975 o la realizada en Mallorca en la década de los cincuenta (por el mismo autor para el mismo cliente).

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Un código urbano

La arquitectura de la ciudad es mezclada, diversa y vasta, es complicado o atrevido afirmar que se la conoce y comprende en su totalidad. La ciudad no es estática, sino un ser vivo en constante cambio, lo que introduce más variables a su complejidad. Frente a esta situación, su lectura es más una interpretación que un análisis estático que solo proporcionaría una instantánea. Pare ello se hace necesaria una pequeña estrategia.

“Las revistas culturales dejan caer sobre ti obras —al parecer, fundamentales— recién escritas, esculpidas o pintadas en cualquier lugar del mundo, y que tú no conoces. El hombre no tiene tiempo para almacenar ordenadamente todo lo que los tiempos modernos han puesto a su alcance, ¿y cómo vas a hablar de lo que no conoces? Eso te crea en la cabeza un ruido que sobrepasa los umbrales de lo soportable y acaba convirtiéndose en pastoso silencio. Solo sé que no sé nada. (…) El concepto de cultura como visión que todo lo que abarca ha muerto (quizá siempre haya sido así). Pero no, cultura es —tiene que ser— construirte el código que te permite entender el mundo, tu propia vida como pieza del gran rompecabezas, pero en nuestro tiempo el código es un alfabeto que no puede leerse, algo así como los jeroglíficos antes de que se descubriera la piedra rosetta, o como las misteriosas inscripciones de nuestros plomos ibéricos, testimonios de lo indescifrable. Una especie de alfabeto compuesto por millones de letras.” Rafael Chirbes

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La ciudad se puede leer a través de un conjunto de códigos que se adquieren con un conocimiento cultural de perspectiva amplia y no específica. Todo ello se inserta en una estructura orgánica a partir de la cual resulta más sencillo comprender las inercias urbanas. Ver lo que está tan próximo como para formar parte del día a día requiere alejarse un poco para ver desde lejos lo que la cercanía impide mirar con perspectiva.