Recetas Urbanas de A Coruña

En el año 2019 se construyó una obra de arquitectura efímera en el Campus Universitario de Elviña dentro del proyecto “Usted está Aquí”. Desarrollada por el estudio Recetas Urbanas dirigido por el arquitecto Santiago Cirugeda junto con la Facultad de Sociología, la obra construida por estudiantes para estudiantes fue una experiencia de pensamiento crítico sobre el hábitat.

El pensamiento crítico sobre la ciudad no siempre se queda sobre el papel. En ocasiones, algunas teorías se llevan a la práctica de forma directa, porque de esta se derivan las conclusiones. Algunos arquitectos trabajan solo desde la práctica a través de intervenciones efímeras o provisionales. Este tipo de experiencias generan un pensamiento reflexivo en torno a la ciudad porque, como una pequeña interferencia, desestabilizan la inercia cotidiana por unos momentos.

“Mi manera de trabajar es apañármelas con lo que sea posible y, al mismo tiempo, estirar el concepto de lo posible. Utilizo el tejido urbano en su estado más crudo y abandonado transformando en edificio edificios o espacios en desuso en zonas en transformación. En su estado final, el espacio en sí es la ‘exposición’ y con algo de suerte tendrá una vida propia dentro de la comunidad.” - Gordon Matta-Clark, carta a Florent Bex

El arquitecto Gordon Matta-Clark desarrollaba su carrera profesional poniendo en crisis áreas urbanas y actuando sobre ellas de forma contundente, sin dejar interpretaciones indiferentes. El pensamiento disidente en torno a la ciudad y las normas de la arquitectura, resultan necesarios en ocasiones para crear nuevos conceptos. De las alternativas, de la discrepancia y la crítica nacen ideas diferentes que no se adscriben a una tradición reglada, sino a formas de pensar diferentes que constituyen una experiencia, un patrimonio efímero.

En 2003 el arquitecto Santiago Cirugeda creó el estudio de arquitectura Recetas Urbanas, 2008 se incorporó al equipo Alice Attout. El estudio define una forma de ver la disciplina desde los márgenes de la tradición y del academicismo con herramientas como la arquitectura efímera, la reutilización de materiales, la ocupación y las acciones de intervención urbana. Los proyectos incorporaban también planteamientos multidisciplinares desde su origen, como la participación ciudadana, la educación o la divulgación. Las estrategias de recetas urbanas buscan la implicación activa de la sociedad, y la creación de nuevas dinámicas y formas de habitar la ciudad como colectivo. A veces, en los márgenes de la legalidad e ilegalidad el estudio cuestiona muchas estructuras preestablecidas no se han sometido a crisis en mucho tiempo, otras sus acciones sirven para recordar los excesos de control de algunas instituciones públicas.

La experimentación crea experiencia, y ésta un conocimiento denso, basado en el trabajo directo con el lugar, con las personas y con las instituciones. Y para ello no solo es necesario ver o dibujar proyectos, sino llevarlos a cabo. Casi en la forma de Gottfried Leibniz: “La experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto.” Esa reflexión nace de del trabajo.

Obra de Gordon Matta-Clark Foto por Ilona Gaynor via Flickr

Recetas Urbanas

En A Coruña, Recetas Urbanas ha desarrollado algunas obras interesantes como la que se propuso entre el 27 de Mayo y el 5 de Junio de 2019. El estudio había trabajado ya en la ciudad en algunas propuestas para reestructurar y dignificar algunos asentamientos chabolistas. Con su experiencia, que en 2019 estaba muy reciente, en la Cañada Real, Recetas Urbanas junto con la Facultad de Sociología realiza un interesante proyecto llamado ‘Aula Aberta’. En este sentido el trabajo en los vacíos legales, las dinámicas urbanas y las condiciones económicas se ponen en crisis para el beneficio social. Esta obra situada frente al LERD de la Universidad de A Coruña, procedía de un análisis crítico mayor perteneciente al proyecto “Usted está aquí”. Este proyecto fue desarrollado en la Fundación Luis Seoane, comisariado por Recetas Urbanas y Elvira Dyangani Ose.

“¿Cómo se produce un espacio arquitectónico y qué hace de dicha producción un hecho colectivo? ¿Qué oportunidades ofrece la arquitectura como tekné, como plataforma para la interrogación de la regulación y la gestión de lo público que ofrecen varios marcos administrativos e institucionales? ¿Y cómo puede entenderse ese ejercicio como la formulación de un conocimiento colectivo?” - Recetas Urbanas

La propuesta desarrollada dentro de este marco, que luego se construiría en el Campus Universitario, fue construido por estudiantes de la universidad utilizando materiales reciclados que se iban a desechar: ventanas reutilizadas, tableros OSB, restos de listones, elementos metálicos y plásticos de construcción. El uso de esta clase de materiales que iban a llevarse al vertedero, se inserta dentro de las reivindicaciones económicas, sanitarias, políticas en términos educativos o culturales. Su planteamiento no es solo un mero aprovechamiento, sino un manifiesto de una estrategia más subversiva. Propuesta y ‘aula’ construida formaron parte de un mismo ejercicio de pensamiento disidente, en el que la investigación a través del ejercicio y del proyecto, se materializan como un elemento de utilidad pública.

El aula libre, bautizada como ‘el despachito’, construida con materiales de desecho, sirvió para el desarrollo de actividades culturales que partían de las iniciativas de los estudiantes. Esta acción, tenía como objetivo la concienciación del papel activo de los estudiantes y la ciudadanía como agentes capaces de alterar y cambiar su propio hábitat. Enfocado especialmente a los estudiantes universitarios, como futuros profesionales, el ejercicio de esta obra de arquitectura es un aprendizaje que subraya la conciencia sobre la sociedad de los actos de los futuros profesionales. El cuestionamiento de la realidad, la tradición y el hábitat heredado genera nuevas ideas capaces de transformarlo para adaptarlo a las necesidades contemporáneas.

via Recetas Urbanas Cedida

via Recetas Urbanas Cedida

La obra construida era un espacio sin definición interior, estaba formada por una cubierta a un agua, soportada con viguetas de madera, que se situaba sobre una estructura ligera formada por tableros de madera y fachadas compuestas con caprinterías para la entrada de luz natural. El conjunto de la estructura, de carácter efímero y experimental, se elevaba sobre el terreno para evitar los problemas con la humedad creando un forjado de madera con tableros OSB. El alumnado que desarrolló la propuesta no procedía en su totalidad de formaciones relacionadas con la construcción, por lo que el uso de esta clase de materiales y técnicas propias del sector se amplificó a estudiantes de otras carreras creando un ‘empoderamiento’ a través del trabajo con las manos. La obra estaba pensada para personas sin experiencia en la construcción.

via Recetas Urbanas Cedida

Think different

Piensa diferente se convirtió en un eslogan para la compañía Apple. Pero más que pensar de otra forma, quizás sea necesario enfocar la realidad desde una perspectiva crítica. El escritor José Saramago, afirmaba que “La disidencia es el derecho humano supremo”. Entre los derechos colectivos y las perspectivas individuales se construye una estructura del hábitat común del ser humano.

"La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido". - David Bohm

Una pequeña experiencia en el Campus universitario es una forma de pensar de manera disidente. Pero también de aprender diferente. Una Receta Urbana para entender el lugar de otra manera.