El número 13 de la Plaza Pontevedra de A Coruña: caminando hacia el Art Dèco

La ciudad es una herencia generacional. Una propiedad compartida y orgánica que pasa de unos habitantes a otros. Lejos de ser un objeto es un ecosistema que permite el desarrollo de la vida, con la singularidad de que éste es construido y destruido por el propio ser humano que lo habita. La forma en que se cuida o mantiene un patrimonio heredado muestra la percepción que se tiene de él, así como las transformaciones provocadas por la etapa histórica de cada momento que convierten una realidad instantánea en cicatriz y rasgo generacional.

“A partir del momento en que el pueblo constituye un hogar, podemos considerar que el mundo, en sus diferentes formas, pasa por este hogar. Lo preocupante es que algunas de esas formas son precisamente irreales, no se pueden medir en los términos establecidos por la realidad vivida aquí, en el hogar. A diario, las personas constatan esta irrealidad que penetra en su hogar. Sufren continuamente por ello y se quejan. Al mismo tiempo, ellos mismos son actores de dicha irrealidad. Todos somos actores del mundo. A veces, al comprobar lo que el mundo aporta, transforma o hace desaparecer, se muestran resentidos o inquietos. Cuando miran a través de la ventana del hogar, sienten temor. Sin embargo, desean que aparezca algo que están esperando. Es chocante ver hasta qué punto se parecen sus miedos y lo que esperan, aunque se expresen con diferentes palabras y sensibilidades.” - Yves Beger

Foto: Luis Santalla Luis Santalla

Los contagios culturales son inevitables y necesarios, siendo en muchas ocasiones fuente de enriquecimiento por integración o, incluso, por rechazo. En este sentido las ciudades se contagian unas de otras a través de caminos que se pueden comprender como complejas redes ramificadas. Un sistema circulatorio de la cultura, la tradición y el arte que provoca pequeños cambios que se consolidan con el paso del tiempo hasta generar una transformación latente y una posterior inercia estilística. En A Coruña, como en otras ciudades europeas, el inicio de la década de los treinta resulta un momento fascinante. La Europa de entreguerras es un periodo culturalmente intenso.

La idea embrionaria de globalización y el empuje de la tecnología, junto con la agresiva competitividad por el poder entre las diferentes potencias creaban una atmósfera cargada de energía, al tiempo que una fuerte sensación de inestabilidad. Nada parecía tener vuelta atrás, sino que parecía poder expandirse y crecer de forma desmesurada y maleable. Este contexto permitió el nacimiento de numerosos movimientos culturales y artísticos, aunque muchos de ellos fueran violentamente detenidos o mutilados en la beligerancia de determinados poderes o, interrumpidos abruptamente por las guerras.

Contagios

Uno de los estilos más característicos del momento es el Art Dèco, lenguaje que nació en la década de los veinte, consolidándose en la Exposición Universal de Artes Decorativas e Industriales de París en 1925. Este lenguaje que incorporaba en su imagen algunos rasgos propios del diseño industrial, especialmente el vinculado a los medios de transporte como automóviles, trenes o aviones. Por otra parte, el exotismo, alentado especialmente por los descubrimientos recientes en Egipto incorporaban una iconografía inconfundible que aunaba lo exótico con lo radicalmente vanguardista. En A Coruña, el Art Dèco llega desde la influencia afrancesada, siguiendo ecos de un estilo muy vibrante que pronto llegaría a América y Asia. La forma en la que este estilo penetra en la arquitectura coruñesa es a través del modernismo y eclecticismo, es decir, llega diluido junto con otros gestos más firmes porque ya habían sido consolidados. Aparece como un elemento secundario, al fondo de un lienzo más complejo, como decía el cantaor Manuel Torres “todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende”. El conjunto, cargado de pequeños matices negros, ausentes y desconocidos genera una obra sólida.

En A Coruña, las arquitecturas Art Dèco fueron pocas, pero su influencia en el resto de los estilos coetáneos puede percibirse en muchas obras. Uno de los arquitectos más prolíficos de las primeras décadas del siglo XX fue Eduardo Rodríguez-Losada. Rodríguez Losada desarrolló una obra cambiante que se fue adaptando a las influencias culturales del momento. Sus primeras obras eran modernistas y eclécticas, algunas de ellas muy cercanas al estilo Beaux-Arts, se dejó influir posteriormente por el Art Dèco para finalizar su carrera con obras racionalistas. La aproximación de Rodríguez Losada al Art Dèco se inició en 1931, y fue poco a poco haciéndose patente en algunos gestos. El número 13 de la Plaza Pontevedra, construido en 1933 es una de esas obras que incorporan gestos Art Dèco, de forma sutil, y que evidencian la progresiva transformación.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

El nº 13 de plaza Pontevedra

El número 13 de la plaza Pontevedra es un edificio que remata una esquina y que se ve influido por la intensa construcción de la plaza de Pontevedra en las décadas iniciales del siglo XX, la obra situada en la esquina hacia Juan Flórez (firmada por Vicens Moltó) de volumetría también curva, así como el desaparecido edificio que posteriormente albergaría la clínica El Pilar de Tenreiro y Estellés en la esquina de la calle Teresa Herrera con la propia plaza, son influencias esenciales para esta obra. El planteamiento de Rodríguez Losada toma ideas de estos edificios que se habían construido apenas diez o quince años antes. La solución en curva es una decisión propia del dinamismo del Art Dèco o de un protoracionalismo, ya que, siguiendo postulados eclecticistas o modernistas quizás hubiera recurrido a una solución con torreón en esquina o más geométrica. En este caso, aunque se trate de trazado amplio y abierto, la manzana relaciona las dos calles principales que acometen a la plaza: avenida Finisterre y Juan Flórez mediante una línea curva.

La obra, de trazado curvo, se resuelve de una forma una sencilla en realidad, sin demasiado artificio u ornamento. La fachada incorpora un conjunto de directrices verticales emulando el edificio de Tenreiro y Estellés, pero sin tanta contundencia. El proyecto se amolda a la sobriedad sin incorporar gestos profundos, sino buscando ensayar o incorporar algunos elementos próximos. En este sentido, el arquitecto imposta tres galerías al estilo de las bow-windows (boínder o ventana de proa) de los edificios vecinos situados en la avenida de Finisterre y obra de González Villar, quien utilizaba de forma asidua este elemento constructivo buscando dotar de movimiento, pero también de un enriquecimiento espacial sus edificios de vivienda, como también demostraría en el edificio del cine Avenida.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

Casi Art Dèco

Las galerías impostadas se sitúan en las medianeras y en el centro de la curva, donde se sitúa el acceso al edificio. El resto del lienzo de fachada permanece plano. La disposición de un acceso central permite ordenar de forma clara y equilibrada la distribución de las viviendas. A pesar de la voluntad de ensayar la influencia Art Dèco, la experiencia se detiene aquí, y el resto de las acciones sobre la estética del edificio provienen del eclecticismo propio de la experiencia de Rodríguez Losada. Por ello los huecos utilizan ‘cejas’ es decir cornisas sobre los dinteles y adornos planos en los antepechos. A diferencia del criterio ornamental previo de su obra, en este caso, el arquitecto opta por aplanar y simplificar la decoración hasta el punto de disolverla casi en el plano de fachada. Este proceso de depuración tendrá su culminación en los edificios situados en la calle Federico Tapia 16 y avenida Fernández Latorre 20, por lo que esta obra, aunque su posición urbana sea muy notable representa una transición formal a través de una perspectiva estética. Esta línea de trabajo, en torno al Art Dèco es, sin embargo, secundaria en la obra del arquitecto que pronto se sumaría a los postulados racionalistas.

El edificio construido en hormigón incorporaba carpinterías de madera, un puente desde el eclecticismo que ya había abandonado en algunas ocasiones la madera y la forja adaptándose al nuevo material, y el racionalismo, cuya estética es posible en gran medida gracias al hormigón armado. Esta obra, situada en el número 13 de la plaza Pontevedra fue construida en 1913, pero fue ampliada en 1973 con la incorporación de una altura más, algo que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal permitía a partir de entonces. Esta ampliación eliminó las cornisas rematadas con un frontón partido sobre las galerías impostadas similares a las de los edificios vecinos de González Villar en la avenida Finisterre. En la actualidad la última planta de galería actúa, estéticamente, como un rígido sombrero que gobierna la imagen del edificio.

Foto: Luis Santalla Luis Santalla

Foto: Luis Santalla Luis Santalla

Un costillar a la vista

Las transiciones no son fáciles, las de la forma, las del pensamiento, las de vida. La cultura es una expresión y un tesoro heredado, en la que las transiciones forman parte de su riqueza, pero es en ellas en las que a veces los procesos se perciben como algo doloroso, oscuro e incluso perturbador.

Plaza de Pontevedra, 1950s Cedida

“Un temporal de invierno la arrastró, dejándola escorada. Fue desnudándose progresivamente, perdiendo primero la obra muerta y luego la cubierta, arqueada como el lomo de un caballo. Después, poco a poco, el forro de las cuadernas, mostrando íntegramente el costillar. Y después nada.” Carlos Barral, Años de penitencia

Es solo con el paso del tiempo, que la mirada sobre la transición se percibe desde una perspectiva en torno a la belleza. El pensamiento y la cultura se suman en la estética definiendo la mirada, construyendo esa perspectiva. La ciudad es un hábitat en transición, un lugar cargado de una belleza que solo es posible percibir con el paso del tiempo.