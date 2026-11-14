A Coruña reconoce los mejores proyectos de divulgación científica en los Premios Prismas 2026

Foto de familia con los premiados en la XXXIX edición de los Premios Prismas Casa de las Ciencias Cedida

La ciencia ha vuelto a ser protagonista este sábado en A Coruña con la entrega de los XXXIX Premios Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación, unos galardones que reconocen la labor de quienes acercan el conocimiento científico a la sociedad. El acto, celebrado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de María Pita, estuvo presidido por la alcaldesa, Inés Rey, y reunió a representantes de diferentes ámbitos de la comunicación y la divulgación.

Organizados por el Ayuntamiento a través de los Museos Científicos Coruñeses, los premios distinguen cada año proyectos que contribuyen a hacer más accesible la ciencia, desde investigaciones convertidas en documentales hasta artículos periodísticos, programas de radio, libros y propuestas digitales.

Durante la ceremonia, la regidora destacó la importancia de que el conocimiento científico llegue a toda la ciudadanía y contribuya a fomentar el pensamiento crítico.

"Los Prismas representan una idea fundamental: que la ciencia solo cumple plenamente su función cuando consigue llegar a la sociedad. Estos premios reconocen precisamente a personas y proyectos capaces de traducir el conocimiento en diálogo, curiosidad y pensamiento crítico", señaló.

Inés Rey también puso el foco en la variedad de formatos premiados, una muestra, según destacó, de las nuevas posibilidades que ofrece la comunicación científica.

"Los trabajos premiados demuestran que la divulgación científica vive un momento extraordinario. La ciencia puede expresarse a través de un documental, un libro, un pódcast, una experiencia teatral o un canal digital. Lo importante es que siga llegando a las personas y contribuyendo a construir una ciudadanía más informada y más libre", afirmó.

Los proyectos premiados

Entre los reconocimientos de esta edición figura el Prisma al mejor artículo periodístico, concedido a Isabel Rubio Arroyo por ChatGPT no pasa la prueba: así pone en peligro la vida de los menores, publicado en El País. El jurado valoró el trabajo de investigación y experimentación realizado para analizar los riesgos asociados a la falta de controles efectivos en herramientas tecnológicas utilizadas por menores.

En la categoría de vídeo, el premio fue para La luz con el tiempo dentro, de Elena Alonso Redondo, Luis Gómez Juanes y Paloma Banderas Bielicka. La obra fue reconocida por su capacidad para explicar un fenómeno físico complejo sin perder de vista la dimensión humana de la investigación.

El canal de YouTube Cuarentaydos, de José Luis Oltra Calatayud, recibió el galardón al mejor trabajo en nuevos medios, mientras que el premio de radio recayó en Calvet en bicicleta, de Manuel Vicente García, César Martínez Pérez, Rosa Pedrido Castiñeiras, Estíbaliz Espinosa Río y Juan José Fernández Gómez.

Por su parte, el proyecto Del cloro a la diversidad, desarrollado por Bárbara Martínez Escrich y Mónica López Martínez, del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Real Jardín Botánico de Córdoba, fue distinguido por su propuesta de divulgación científica sobre el agua en el entorno urbano.

El Prisma al mejor proyecto singular correspondió a #LaCienciaDel100, de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, por su planteamiento innovador y su adaptación a los formatos digitales.

Libros y trayectorias

La literatura científica también tuvo su espacio en la ceremonia. El premio al mejor libro editado fue para Viaje al planeta de los insectos, de Chema Catarineu, publicado por Tundra Ediciones.

El jurado destacó la utilización del mundo de los insectos como punto de partida para explicar conceptos científicos más amplios, con un lenguaje cercano, humor y recursos visuales capaces de despertar el interés de distintos públicos.

Además, el Prisma Especial del Jurado reconoció la trayectoria de Desgranando Ciencia, un evento que combina diferentes formas de divulgación científica y promueve la participación ciudadana.

La edición de este año también incluyó dos menciones de honor: una para O camiño de cova Eirós, de José González Varela, en la categoría de vídeo, y otra para Vis a vis con la ciencia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en radio.

Premios de 4.000 euros

Los trabajos galardonados recibieron el correspondiente Prisma de Bronce y, en todas las modalidades salvo la de libro editado y el Premio Especial del Jurado, una dotación económica de 4.000 euros.

El jurado de esta trigésimo novena edición estuvo presidido por la periodista científica Rocío Benavente Pérez, adjunta a la dirección de la Fundación Maldita, y contó con la participación de la divulgadora y farmacéutica Gemma del Caño Jiménez; Yolanda Golías Pérez, profesora de la Universidade da Coruña; y Diego Ortega Alonso, profesor de la Universidad de Jaén e ilustrador científico. Marcos Pérez Maldonado, jefe de servicio de los Museos Científicos Coruñeses, ejerció como secretario.