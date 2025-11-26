La divulgadora científica Tamara Pazos.

La divulgadora científica Tamara Pazos.

Ciencia

Cómo divulgar la paleontología en A Coruña: "Acercamos la ciencia a la realidad contemporánea"

La Domus y el bar Árnica proponen divulgación y entretenimiento entre este miércoles y el sábado en la II Semana de la Paleontología, organizada por la Universidade

Te puede interesar: La UDC participa en una investigación que revela que los veranos en Europa son cada vez más largos

Publicada

La ciencia puede perder toda su aparente dificultad cuando se explica desde cerca y de manera sencilla, en escenarios reconocibles y ambientes familiares, lejos del laboratorio. Esto es lo que propone, por segundo año, el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) y el Instituto Universitario de Xeoloxía (IUX) de la Universidade da Coruña (UDC) con la Semana de la Paleontología.

Fotografía de cargos públicos y académicos en el CITEEC de la UDC de A Coruña.

Su segunda edición, que comienza este miércoles y durará hasta el sábado 29, combina charlas en una cafetería, talleres, proyecciones de cine y actividades familiares. Es una fórmula divulgativa que funcionó "muy bien" el año pasado y con la que las organizadoras quieren profundizar en este acercamiento científico al público.

"Cuando acercas los conocimientos de la ciencia a la realidad contemporánea consigues una respuesta muy positiva en la gente, desde los niños a los mayores. Porque envuelves el conocimiento en un marco familiar que no dificulta el entendimiento. Es el enfoque que buscamos", explica la bióloga y divulgadora del CICA Tamara Pazos.

Los talleres, la ficción del cine, los relatos y un ambiente distendido ayudan a simplificar "sin perder conocimiento" la complicación de la ciencia. "En un bar donde hablas de tus cosas y te distraes también puedes hablar de ciencia y aprender", añade la bióloga.

"Los talleres tan hechos, tan repetidos, como moldear con arcilla, desenterrar fósiles o clasificarlos, siguen funcionando bien porque adviertes una buena relación intergeneracional", señala Pazos.

La divulgadora destaca que "lo apasionante" de la paleontología es "todo lo que complementa a lo que pensamos de ella a través de la cultura general o el cine". Pone como ejemplo la paleoclimatología, con la que los expertos analizan el clima del pasado para poder hacer predicciones del clima del futuro y prevenir situaciones meteorológicas arriesgadas.

Un bar y un museo

El programa de la semana paleontológica en A Coruña arranca esta tarde de miércoles en el bar Árnica en la Ciudad Vieja. De 20:00 a 21:00 horas habrá cuatro charlas breves muy accesibles para todos los públicos y con formato dinámico entre hoy y mañana.

Primero, Gloria González Fortes presentará Paleogenómica: un viaje al pasado a través del ADN; y Alejandro Blanco Calvo expondrá Cuando los cocodrilos dominaban Europa.

Mañana jueves será el turno de Ángela Delgado Buscalioni, con Planeando sobre el origen de las aves; y de Luisa Santos Fidalgo, que hablará sobre Pole fósil: el influencer del clima.

El viernes 28 la programación se traslada a la Domus para una sesión especial de cine científico. De 18:00 a 21:00 horas se proyectará la película 2012, presentada y comentada por la paleontóloga Penélope Cruzado-Caballero. A continuación se abrirá un coloquio dedicado al cambio climático y la extinción masiva para que el público pueda dialogar con la especialista.

La jornada del sábado 29 estará dedicada al público infantil. La Domus acogerá la proyección, a las 11:30, de la película de animación Ice Age 2: El deshielo, una propuesta pensada para el público infantil y familiar que introduce los conceptos de clima, evolución y adaptación de especies de una forma entretenida.

De forma paralela, entre las 12:00 y las 14:00 se organizan diversos talleres de paleontología coordinados por la asociación UDC Big Bang y alumnos de la facultad de Ciencias de la UDC, para que los menores puedan manipular fósiles, reconstruir paisajes prehistóricos y aprender jugando.

La II Semana de la Paleontología cuenta con la colaboración del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec), los Museos Científicos Coruñeses, la Asociación de Divulgación Científica UDC Big Bang, el Concello y el bar Árnica.  