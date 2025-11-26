Cómo divulgar la paleontología en A Coruña: "Acercamos la ciencia a la realidad contemporánea"

La ciencia puede perder toda su aparente dificultad cuando se explica desde cerca y de manera sencilla, en escenarios reconocibles y ambientes familiares, lejos del laboratorio. Esto es lo que propone, por segundo año, el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) y el Instituto Universitario de Xeoloxía (IUX) de la Universidade da Coruña (UDC) con la Semana de la Paleontología.

Su segunda edición, que comienza este miércoles y durará hasta el sábado 29, combina charlas en una cafetería, talleres, proyecciones de cine y actividades familiares. Es una fórmula divulgativa que funcionó "muy bien" el año pasado y con la que las organizadoras quieren profundizar en este acercamiento científico al público.

"Cuando acercas los conocimientos de la ciencia a la realidad contemporánea consigues una respuesta muy positiva en la gente, desde los niños a los mayores. Porque envuelves el conocimiento en un marco familiar que no dificulta el entendimiento. Es el enfoque que buscamos", explica la bióloga y divulgadora del CICA Tamara Pazos.

Los talleres, la ficción del cine, los relatos y un ambiente distendido ayudan a simplificar "sin perder conocimiento" la complicación de la ciencia. "En un bar donde hablas de tus cosas y te distraes también puedes hablar de ciencia y aprender", añade la bióloga.

"Los talleres tan hechos, tan repetidos, como moldear con arcilla, desenterrar fósiles o clasificarlos, siguen funcionando bien porque adviertes una buena relación intergeneracional", señala Pazos.

La divulgadora destaca que "lo apasionante" de la paleontología es "todo lo que complementa a lo que pensamos de ella a través de la cultura general o el cine". Pone como ejemplo la paleoclimatología, con la que los expertos analizan el clima del pasado para poder hacer predicciones del clima del futuro y prevenir situaciones meteorológicas arriesgadas.

Un bar y un museo

El programa de la semana paleontológica en A Coruña arranca esta tarde de miércoles en el bar Árnica en la Ciudad Vieja. De 20:00 a 21:00 horas habrá cuatro charlas breves muy accesibles para todos los públicos y con formato dinámico entre hoy y mañana.

Primero, Gloria González Fortes presentará Paleogenómica: un viaje al pasado a través del ADN; y Alejandro Blanco Calvo expondrá Cuando los cocodrilos dominaban Europa.

Mañana jueves será el turno de Ángela Delgado Buscalioni, con Planeando sobre el origen de las aves; y de Luisa Santos Fidalgo, que hablará sobre Pole fósil: el influencer del clima.

El viernes 28 la programación se traslada a la Domus para una sesión especial de cine científico. De 18:00 a 21:00 horas se proyectará la película 2012, presentada y comentada por la paleontóloga Penélope Cruzado-Caballero. A continuación se abrirá un coloquio dedicado al cambio climático y la extinción masiva para que el público pueda dialogar con la especialista.

La jornada del sábado 29 estará dedicada al público infantil. La Domus acogerá la proyección, a las 11:30, de la película de animación Ice Age 2: El deshielo, una propuesta pensada para el público infantil y familiar que introduce los conceptos de clima, evolución y adaptación de especies de una forma entretenida.

De forma paralela, entre las 12:00 y las 14:00 se organizan diversos talleres de paleontología coordinados por la asociación UDC Big Bang y alumnos de la facultad de Ciencias de la UDC, para que los menores puedan manipular fósiles, reconstruir paisajes prehistóricos y aprender jugando.

La II Semana de la Paleontología cuenta con la colaboración del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec), los Museos Científicos Coruñeses, la Asociación de Divulgación Científica UDC Big Bang, el Concello y el bar Árnica.