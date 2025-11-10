Confirmado: los museos científicos de A Coruña tienen entrada gratuita hasta este día de noviembre

Desde este sábado 8 de noviembre y hasta el próximo domingo 16, los museos científicos de A Coruña tienen entrada gratuita con motivo de la Semana de la Ciencia que organiza el Ayuntamiento de A Coruña. Un total de 9 jornadas en las que se podrá visitar tres museos coruñeses a coste cero y disfrutar de diferentes actividades para todos los públicos.

El Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias acogerán durante estos días varias jornadas con exposiciones interactivas y actividades. Los museos abrirán todos los días de 10:00 a 19:00 horas, y para alguno de ellos es necesario hacer una reserva previa. Te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de la Semana de la Ciencia sin perderte nada.

Tres museos gratuitos hasta el 16 de noviembre

Aquarium de A Coruña. Concello de A Coruña

La Semana de la Ciencia trae consigo nueve días consecutivos, hasta el 16, de entrada gratuita a los tres museos científicos de A Coruña: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

El horario de apertura de los tres museos es de 10:00 a 19:00 horas, con último acceso a las 18:00 horas en el Aquarium y a las 18:30 horas en la Casa de las Ciencias y Domus.

Durante este período, será necesario que reserves previamente las entradas para visitar el Aquarium Finisterrae, ya que el acceso estará controlado por aforo. Las reservas podrán realizarse con hasta tres días de antelación a través del sitio web del Concello. Sin embargo, las personas mayores de 65 años podrán entrar sin necesidad de reserva, y podrán ir acompañados de otra persona si lo requieren.

En el caso de la Casa de las Ciencias y la Domus, la visita a las exposiciones será libre y sin reserva previa, siempre que no se haya completado el aforo disponible.

No obstante, si quieres asistir a una sesión del planetario de la Casa de las Ciencias, sí será preciso una reserva específica de entrada. Estas reservas estarán disponibles desde las 09:00 horas del día anterior a la sesión correspondiente, también en la web del Concello.

La programación del planetario incluye, de lunes a viernes, sesión en directo a las 18.00 horas (gallego/castellano, +10 años).

Durante el fin de semana habrá varias sesiones:

11:30 horas: La noche es necesaria (castellano, +10 años)

13:00 horas: A grande aventura do sistema solar (gallego, + 4 años)

17:00 horas: La gran aventura del sistema solar (castellano, + 4 años)

18:00 horas: Sesión en directo, (cast/gal, + 10 años)

Además, el sábado 15 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de María Pita la entrega de los XXXVIII Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica.

Con esto, el ayuntamiento busca acercar la ciencia a todos los públicos ofreciendo una gran oportunidad para disfrutar de sus instalaciones de manera gratuita.