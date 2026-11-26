Jesús Vázquez presentará las Campanadas en RTVE. El presentador gallego acompañará en la Puerta del Sol de Madrid a la actriz y presentadora catalana Sílvia Abril y al cantante y compositor andaluz Manuel Carrasco el 31 de diciembre. "Música, humor y cercanía se dan la mano" para despedir 2026 y darle la bienvenida al 2027 con ilusión, según señala el ente público en un comunicado.

RTVE lideró el año pasado la audiencia de las Campanadas con 5.969.000 espectadores, un 40,6 % de cuota y hasta 10.355.000 contactos. Chenoa y Estopa fueron los encargados de darle la bienvenida al 2026, que ahora despiden Jesús Vázquez, Sílvia Abril y Manuel Carrasco.

El gallego suma de esta forma una nueva experiencia a su extensa trayectoria profesional de más de tres décadas, con la que ya ostenta el récord Guinness del presentador con más formatos televisivos en español.

Y es que Jesús Vázquez atesora una larga carrera al frente de grandes formatos de entretenimiento en la televisión privada, desde la que aterrizó en RTVE como presentador del Benidorm Fest 2026.

El ferrolano también ha sido anfitrión de La casa de la música, conductor de los III Premios de la Academia de la Moda Española y de los primeros Premios Juventud organizados por Televisa-Univisión en Europa y presentador del concurso de prime time El Túnel: avanza y gana.

María Lamela para Mediaset

Otra gallega que dará las Campanadas este año es María Lamela, aunque en su caso será para Mediaset y desde la praza do Obradoiro. La presentadora estará junto a Ion Aramendi. "No entra en mi cuerpo un gramo más de emoción. Vivir algo tan mágico y hacerlo en mi tierra no entraba ni en mis mejores sueños", compartía Lamela en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Una empresa gallega, además, construirá específicamente una réplica del histórico reloj de la torre de la Berenguela para que los espectadores puedan seguir las 12 campanadas y tomar las uvas. Precisamente, el 31 de diciembre se producirá la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, que marcará el inicio del nuevo año jubilar.