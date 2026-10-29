Lois Docampo dirigirá RTVE en Galicia tras la salida de Ramón Valles

El periodista Lois Docampo García, nacido en Ribadavia (Ourense) en 1963, vuelve a ponerse al frente del Centro Territorial de RTVE en Galicia. Su nombramiento supone el relevo de Ramón Valles, que deja la dirección después de cuatro años al frente de la estructura gallega de la corporación pública.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Docampo ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en Galicia, donde ha trabajado en prensa escrita y televisión. Sus primeros pasos los dio en la delegación de Santiago de Faro de Vigo, antes de colaborar con medios como El País y la Televisión de Galicia.

Su incorporación a Televisión Española se produjo en 1989, cuando comenzó a trabajar en la Unidad Informativa de Vigo. Posteriormente, se trasladó a la sede de Santiago de Compostela, desde donde consolidó su trayectoria como periodista especializado en información política y parlamentaria.

A lo largo de estos años, también ha participado en la elaboración de reportajes de larga duración centrados en figuras destacadas de la cultura y la sociedad gallegas, entre ellas el artista Eugenio Granell, el escultor Francisco Leiro y Ramón Sampedro.

Su experiencia en la televisión pública incluye igualmente responsabilidades en distintos formatos. Entre 1999 y 2001 estuvo al frente de Pezas Mestras, un programa divulgativo que llegó a emitirse en castellano a través de La 2 y de TVE Internacional, lo que permitió llevar sus contenidos a audiencias de fuera de Galicia.

En 2008 pasó a ocuparse de la edición de los informativos del fin de semana, una etapa en la que también intervino habitualmente en conexiones en directo. Su vinculación con la organización y elaboración de los contenidos informativos se ha mantenido desde entonces, especialmente durante los últimos años.

El nuevo director conoce de primera mano las responsabilidades del puesto, ya que no es la primera vez que asume la dirección del Centro Territorial gallego. En 2012 tomó el relevo de Xabier Fortes, que abandonó el cargo para ponerse al frente del programa La Noche en 24 Horas, en el Canal 24 Horas de TVE.

Desde 2020, Docampo venía desempeñando habitualmente labores de edición de los informativos de RTVE en Galicia. Ahora regresa a la dirección con el respaldo de una trayectoria de varias décadas en la televisión pública y un profundo conocimiento de la actualidad gallega.