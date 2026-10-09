El actor coruñés que se transforma para Netflix en Daniel Sancho: "Han clavado al chico"

El actor coruñés Martiño Rivas protagonizará una nueva miniserie de Netflix inspirada en el caso de Daniel Sancho. La plataforma de entretenimiento ha confirmado este viernes, 9 de octubre, la participación del intérprete en esta producción, que llevará a la ficción uno de los sucesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

El anuncio se ha realizado a través de la cuenta oficial de Netflix España en Instagram, donde la compañía ha compartido una fotografía del actor acompañada de un breve mensaje: "Martiño Rivas protagonizará la miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho. Próximamente en Netflix".

De esta forma, Rivas se pondrá al frente de una producción que tomará como punto de partida el caso del español Daniel Sancho, condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Una nueva producción de ficción basada en un caso mediático

El proyecto supondrá una nueva incursión de Netflix en las historias inspiradas en acontecimientos reales, aunque en esta ocasión la plataforma ha anunciado una miniserie de ficción y no un documental.

Por el momento, Netflix no ha desvelado el título definitivo de la producción, el resto del reparto ni la fecha de estreno. Tampoco ha ofrecido detalles sobre el enfoque narrativo que adoptará la historia o los acontecimientos concretos que abordará.

El anuncio sitúa a Martiño Rivas al frente de un nuevo proyecto audiovisual de alcance internacional. El actor, conocido por su participación en producciones como El internado y Las chicas del cable, suma así otro trabajo a su trayectoria televisiva.

El anuncio genera reacciones entre los seguidores de Netflix

La noticia no ha tardado en provocar comentarios en las redes sociales. La publicación de Netflix España en Instagram ha generado opiniones diversas entre los usuarios, desde quienes esperan con interés el estreno de la miniserie hasta quienes cuestionan la decisión de llevar este caso a la ficción.

"La esperamos con ansia, espero que sea igual a la realidad por respeto a la memoria del fallecido", señala una usuaria. Otros comentarios, sin embargo, muestran una postura más crítica: "¿A quién se le ha ocurrido? ¿A su padre? ¿Para que le den un premio o algo? No lo entiendo".

También hay quienes han reaccionado al parecido físico del actor con Daniel Sancho. "Han clavado al chico, ostras", comenta una seguidora, mientras otra se pregunta, en tono irónico: "¿El padre se interpretará a sí mismo?".

Las primeras reacciones reflejan así tanto la expectación por la elección de Martiño Rivas como el debate que suscita la adaptación televisiva de un caso real.