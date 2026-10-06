Ligar con una IA es posible en el nuevo programa de AGalega

La plataforma de entretenimiento AGalega estrena el próximo 14 de octubre Amor con interese un nuevo dating show, que juega con los límites de la realidad y la inteligencia artificial, además de explorar nuestras relaciones con el mundo digital. Las personas que acudan al programa a buscar pareja tendrán citas con dos pretendientes escogidos por su nivel de compatibilidad.

Pero no todo va a ser tan fácil para encontrar a su pareja ideal, uno de ellos es un "cibercarracho", es decir, un impostor que seguirá las directrices de una inteligencia artificial entrenada para fingir ser el alma gemela del participante. Durante el tiempo que dura la cita, los concursantes deberán adivinar quién es la IA y quién la persona real que quiere conquistarles, es decir, dónde está el interés y dónde el amor.

Se trata de un nuevo formato enfocado a los jóvenes usando el humor, la tecnología y nuestra propia relación con ella, ya que cada día tiene más peso y presencia en nuestra vida.

Además, Amor con interese está presentado por el exitoso influencer Salseología con casi 150k seguidores, cuyo contenido se centra precisamente en eso: la vida irreal de las redes sociales, las falsas apariencias y cómo lo bueno es enemigo de lo perfecto. Pero Salseología no estará solo, porque en esta primera temporada habrá 12 concursantes en un casting conformado tanto por personas anónimas como por influencers gallegos como: Mia Skylar; Miguel García; Manu Rey o Carla Mañas.

Aunque ya hay dating shows que utilizan la IA, por ejemplo, para analizar compatibilidades entre parejas, detectar mentiras o poner a prueba la confianza, Amor con interese es pionero en su formato, porque es el primero en España en hacer que la inteligencia artificial trate de conquistar a los concursantes y tenga citas con ellos. El programa explora cómo la tecnología es cada vez más humana, pero las apariencias no siempre son lo que parecen.

El proyecto está ideado por Cristela Torres Nine, creado y dirigido por Álex Fidalgo y producido por Brava Galicia.