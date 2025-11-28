A Coruña llena las Naves do Metrosidero con el estreno del podcast juvenil 'Fóra de guion'

Las Naves do Metrosidero se quedaron pequeñas en la tarde de ayer durante la grabación del primer episodio de Fóra de guion, el nuevo podcast en directo promovido por el Ayuntamiento de A Coruña y dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años.

La sesión, centrada en las adicciones digitales y el juego en línea, completó el aforo previsto y se consolidó como un espacio dinámico de encuentro, reflexión y participación juvenil.

El episodio, titulado Conectados o atrapados: adicciones digitales y apuestas en la juventud, estuvo conducido por el creador de contenido Oveyanejra (Ángel Currás), que guió la conversación en un tono cercano.

A su lado, Champi Muros (Santi Caamaño) compartió su testimonio personal sobre cómo pasó del juego recreativo a la adicción, relatando el impacto que tuvo en su vida y el proceso de recuperación gracias al apoyo profesional.

En la segunda parte se incorporó la visión técnica de Gerardo Rodríguez, profesional de Agalure, quien expuso los principales signos de alerta, el papel de las familias y centros educativos, y los recursos disponibles para quienes sienten haber perdido el control. Subrayó que pedir ayuda "es un acto de valentía y no un fracaso", en un mensaje que conectó con el público joven.

El encuentro combinó entrevistas, testimonios y juegos participativos como ¿Controlas o te controla?, además de una ronda final de preguntas abiertas que permitió al público compartir inquietudes y experiencias.

El episodio, grabado íntegramente en formato audiovisual, se publicará próximamente en los canales digitales municipales, incluida la cuenta @mocidadecoruña y el canal de YouTube del Ayuntamiento.

A lo largo de 2026, el ciclo Fóra de guion abordará nuevas temáticas de interés juvenil como el bullying, los consumos de sustancias, el bienestar digital o la igualdad de género, manteniendo su formato de podcast en directo, con invitados de referencia y un papel protagonista para la juventud coruñesa.