TVG estrena el jueves 'Malas Pécoras', un talkshow sin filtros sobre sexo y relaciones

La Televisión de Galicia estrena este jueves Malas pécoras, un talk show presentado por María Mera y Eva Iglesias. En él, invitarán cada semana a famosos a hablar sin filtros sobre todo lo relacionado con el sexo y las relaciones sentimentales. El nuevo programa se emitirá después de Land Rober + Show.

El primer programa contará con Boris Izaguirre como invitado, con confesiones inesperadas y anécdotas personales, recordando su propia trayectoria televisiva e incluso revelando lo que sucedía –o podía suceder– en su antiguo camerino, siempre con un toque de humor picante. También se atreverá con varios juegos que mostrarán su lado más espontáneo y personal.

Sin duda, un inicio de temporada que marcará el tono de lo que será Malas pécoras: humor, relaciones, sexo y conversación sin filtros. El primer programa contará también con la voz experta de Vanessa Rodríguez, psicóloga y sexóloga, que aportará conocimiento sobre el deseo sexual y la edad, ayudando a comprender mejor los cuerpos, la menopausia y los cambios que experimentan tanto mujeres como hombres a medida que pasan los años.

Además, cada semana contará con especialistas que se unirán a la cita para añadir más interés y divulgar sobre temas amorosos, sexuales o de relaciones. Entre ellos, sexólogas, terapeutas de pareja, urólogos y matronas, así como divulgadoras como Tamara Pazos (@putamen_t) y Déborah Bello (@deborahciencia), que aportarán una perspectiva divulgativa y científica sobre hechos y curiosidades en torno a este tema.

Malas pécoras contará con una variedad de invitados e invitadas, entre los que destacan Eddy Insua y Violeta Crespo (exconcursantes de Gran Hermano y pareja sentimental), Boris Izaguirre (escritor, colaborador y presentador), Sofía Cristo (DJ y personaje televisivo) o Chelo García (colaboradora de televisión), que se atreverán con declaraciones y juegos que mostrarán su lado más íntimo.