La séptima edición del Premio Luísa Villalta reconoce ocho proyectos por la igualdad en A Coruña

La séptima edición del Premio Luísa Villalta de proyectos por la igualdad, convocado por la Diputación de A Coruña, ha recibido este año 22 solicitudes, de las que el jurado ha seleccionado ocho propuestas que recibirán una ayuda de hasta 12.500 euros cada una.

El jurado, presidido por la diputada provincial Sol Agra e integrado por Adrián Manuel Gonçalves Barbosa, María Victoria Rivadulla Conde y Daniela Ferrández Pérez, con Manuela Muñiz Souto como secretaria, valoró especialmente la coherencia metodológica, la calidad artística y el impacto social de los proyectos.

Entre los proyectos premiados se encuentra Espontaneadas, de Martela Films, S.L., un audiovisual feminista de alta calidad con clara vocación educativa y social; La dictadura es un señor con bigote, de María Montserrat Fajardo Pérez, que investiga la misoginia estructural del franquismo y fomenta el pensamiento crítico; y Virando o rosa, de Diana Fajardo Rama, que da voz a mujeres afectadas por cáncer de mama y busca romper estereotipos.

También fueron reconocidos No precisamos perdonar, de Eugenia Manuela Sanmartín Alonso, que aborda episodios de violencia institucional contra mujeres a través de la creación escénica contemporánea; Non damos puntada sen fío, de Chiripa Produccións, S.L.U., un proyecto audiovisual que visibiliza el trabajo femenino en múltiples ámbitos; En loita. A voz das mulleres na oposición antifranquista, de Mazarelos Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, que aporta una perspectiva feminista a la memoria de la Transición; Saúde, pracer, república e terra en malva, de Feitoría Verde Sociedade Cooperativa Galega, centrado en la figura de Lola Ferreiro; y Tecelás da terra. Sementes con memoria e futuro, de Tania Merelas Iglesias, un proyecto ecofeminista que combina cultura, coidados y participación ciudadana.