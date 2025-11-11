La Filmoteca de Galicia celebra este martes los 20 años del programa 'Cinema en curso'

La Filmoteca de Galicia se ha sumado a la celebración de los 20 años de 'Cinema en curso' con un ciclo conmemorativo en torno a este programa internacional de pedagogía del audiovisual.

Durante el mismo, la sala José Sellier de A Coruña recibirá a diferentes cineastas vinculados a esta iniciativa de creación y mediación artística.

Bajo el título 'Compartir o cinema. 20 anos de Cinema en Curso', el especial comienza este martes, a las 19:00 horas, con una primera sesión en la que intervendrán Xacio Baño, Jaione Camborda, Marcos López y Ángel Santos.

Se trata de cuatro de los profesionales gallegos que colaboran con Filmoteca de Galicia en la tutorización de las películas realizadas por alumnado de Primaria y Secundaria de los diferentes centros escolares que, en cada nuevo curso escolar, participan en esta iniciativa.