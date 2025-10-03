Ya es oficial: disponible en Netflix la nueva miniserie de comedia protagonizada por Luis Zahera

Desde hoy, viernes 3 de octubre, todos los usuarios suscritos a Netflix pueden disfrutar de una nueva serie de comedia rodada íntegramente en Galicia, Animal. Luis Zahera encarna el papel de un veterinario que pasa de curar vacas en el rural a trabajar en una tienda de mascotas de lujo.

Ya está disponible esta serie de comedia de 9 capítulos que promete ser la mejor opción para echarse unas risas este fin de semana. Es la primera vez que Luis Zahera protagoniza una serie, aunque él recalca que la coprotagoniza junto a su compañera de reparto, Lucía Caraballo.

Una comedia muy 'Animal'

Luis Zahera, protagonista de la serie 'Animal' Netflix

El ganador de dos premios Goya a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por El Reino (2019) y As Bestas (2023), Luis Zahera, vuelve al mundo rural de su tierra natal en la nueva serie que Netflix estrena hoy, Animal.

Antón (Zahera) es un veterinario que no tiene ni un duro y acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo, dejando atrás su trabajo con animales en el campo. De cuidar vacas en el rural a vender accesorios súper cucos para chihuahuas y otros perros mimados.

Así, esta comedia dramática muestra el choque entre dos mundos opuestos a través de un protagonista tan gruñón como entrañable.

Antón ve cómo su profesión tradicional se desmorona. La falta de recursos en el campo hace que sus clientes de siempre ya no puedan permitirse sus servicios, por lo que debe tomar una decisión muy dura para él.

Su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) le propone trabajar en una tienda de mascotas que dirige, un espacio moderno muy diferente a la rutina del campo. Allí, Antón se enfrenta a un mundo muy diferente de lo que él conocía: peluquerías caninas, tratamientos de animales y clientes muy extraños.

Reparto de Animal

Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

El peso de la historia recae sobre Zahera, que lidera un elenco en el que destacan nombres como Lucía Caraballo, Antonio Durán "Morris", Carmen Ruiz y Ernesto Chao.

Producida por Alea Media, la serie cuenta con varios episodios dirigidos por Alberto del Toro y Víctor García León, quien además participa en la escritura del guion, junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Daniel Castro.