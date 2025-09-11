El gallego Diego González Rivas inaugura la nueva temporada de 'Plano General' en La 2

Diego González Rivas es un reputado cirujano gallego, pionero y creador de la revolucionaria técnica uniportal, un procedimiento mínimamente invasivo. Ha operado a pacientes de todo el mundo, lo que le ha valido un prestigio internacional por su labor.

La labor de divulgación de Diego González Rivas se manifiesta en la publicación de libros, en la creación de un canal de YouTube para mostrar contenidos de interés y en su participación en programas de televisión como La Revuelta.

Diego González Rivas, invitado estrella de Plano General

El programa Plano General, dirigido y presentado por Jenaro Castro en La 2, ya tiene confirmado a su invitado para el estreno de la nueva temporada. Diego González Rivas participará en este primer programa para hablar de su importante labor en el ámbito sanitario.

Plano General inaugura una nueva temporada el viernes. El programa se emitirá el 12 de septiembre a las 22:00 horas en La 2, y el domingo 14 a las 06:30 horas en La 1, Canal 24 horas y TVE Internacional.

"El mundo tiene cura, pero tenemos que curarlo todos", afirma el cirujano torácico, autor del libro Curando el mundo. El doctor confiesa necesita "el quirófano todos los días" y haber descubierto su vocación con siete años porque "me costaba encajar el sufrimiento de los demás".

"Cuando operas mucho y llevas una vida donde la cirugía te apasiona tanto, llega un momento donde la necesitas"



📺Este viernes a las 22 h vuelve #PlanoGeneral con @JenaroCastroM.



El doctor ⁦⁦@dgonzalezrivas es el primer entrevistado de la temporada.pic.twitter.com/WzFGxO1QgO — La 2 (@la2_tve) September 10, 2025

Su madre, enfermera, le descubrió su vocación médica. Hoy, años después, confiesa su dependencia del quirófano. "Lo único imposible es lo que no intentas", sostiene. Y cuenta que aplicaría a la política una cirugía reconstructiva, reparadora y de compromiso.

Para el doctor de A Coruña, la política de antes era más auténtica: "Ahora se necesita más compromiso y dedicación.

En Plano General, Diego González Rivas se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza, dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados; Sala de prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad y En un rincón del alma, en torno al aspecto de los entrevistas.

También se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio en Primer plano, mientras que en la sección El Muro deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su personalidad.