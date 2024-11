El cirujano gallego Diego González Rivas en 'La Revuelta': "En los hospitales siempre hay mambo"

Diego González Rivas se ha convertido en un colaborador más de La Revuelta, el programa de la TVE presentado por David Broncano. El cirujano gallego conocido por salvar vidas en todo el mundo, realizó este martes una conexión en directo con el programa desde su hotel en Shanghái. Aunque normalmente hablan de trabajo, en esta ocasión, Broncano fue más allá y se interesó por su vida sentimental y amorosa.

González Rivas reveló algunos detalles sobre su faceta sentimental. "Yo ahora, al estar de hospital en hospital no tengo tiempo para relaciones duraderas", le confesaba a Broncano. Desde su habitación de hotel, con seis maletas listas para pasar seis meses en Shanghái, el doctor compartió cómo es su vida en constante movimiento, sin apenas tiempo para el ocio entre tantas cirugías.

Como de costumbre, David Broncano, no tardó en preguntar vida personal y sexual de su invitado. Desde Shanghái, después de llegar de Costa Rica, González Rivas confesó que no le atraen las aplicaciones de citas, y que con Instagram le basta para conocer gente. No obstante, aclaró que no todo surge en redes sociales, ya que, según él, "en los hospitales siempre hay mambo".

En la misma entrevista, el cirujano gallego recordó algunas de sus historias más conmovedoras, como el caso de un paciente al que salvó la vida en Ghana. También mencionó cómo, gracias a La Revuelta, un hombre que había sido desahuciado por un cáncer en el Reino Unido, y que había conocido a González Rivas a través del programa, logró sobrevivir gracias a una operación que le realizó.