Galicia será escenario de la tercera temporada de The Walking Dead. AMC Networks

Galicia será plató de una superproducción audiovisual en las próximas semanas debido al rodaje de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' bajo el título 'The Book of Carol' que la productora AMC Networks ha anunciado recientemente que se ambientará en España.

De hecho, estos días los zombies han invadido Madrid y pronto lo harán en nuestra comunidad, además de en otras ubicaciones como Valencia, Cataluña o Aragón.

La confirmación del rodaje en tierras gallegas se hizo el 26 de julio en la Comic-Con International en San Diego, California (Estados Unidos), a la que asistieron los protagonistas y productores ejecutivos Norman Reedus y Melissa McBride, el miembro del reparto Louis Puech Scigliuzzi, el showrunner David Zabel y el productor ejecutivo y director Greg Nicotero.

Walking Dead AMC Networks

La tercera temporada sigue a Carol y Daryl mientras continúan su viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos. Mientras luchan por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, mientras son testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

Por su parte, la segunda temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon, The Book of Carol' se estrenará en España en AMC+ este 4 de octubre. Asimismo, la primera temporada se estrenó a finales de 2023 y se convirtió rápidamente en el estreno más visto de todos los tiempos en AMC+.

Casting en Santiago

Santiago de Compostela se ha convertido a lo largo de los años en el escenario de numerosas producciones audiovisuales como Orgullo y Pasión - protagonizada por Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant -, La piel que habito, El lápiz del carpintero, The Way, o la serie de Netflix, El Caso Asunta.

La capital gallega volverá a ser el plató de una producción norteamericana en septiembre y octubre, según se anunció hace semanas y como avanzó este medio, y la productora ha convocado los castings este miércoles 28 de agosto y el 29 y 30 de agosto para buscar figurantes.

Se realizarán en el Edificio Cersia, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Para participar es necesario ser mayor de edad, tener el DNI en vigor e inscribirse previamente en la página web www.yaeldeperfil.com. No es necesario tener experiencia previa en rodajes.

A finais de agosto realizarase un casting para contratos de figurante en Santiago de Compostela pic.twitter.com/M3orNZXMsx — Axencia Local de Colocación (@EmpregoSantiago) August 2, 2024

Grabación en Madrid

La semana pasada, la calle Arlaban y la calle de los Madrazo, cerca de Sol, vieron cómo se montaban los escenarios. Esta semana el actor de Daryl, Reedus, grababa algunas escenas, además de saludar a los fans que se acercaron para ver de cerca a los intérpretes.

Imágenes actuales de la calle Arlaban, en Madrid, del set de rodaje para The Walking Dead: Daryl Dixon S3. pic.twitter.com/S3Xwhw7saW — •ℝ𝕒𝕢𝕦𝕖𝕝 ℝ𝕦𝕓𝕚𝕠• (@isilielmiller) August 23, 2024

Los escenarios, captados por la cuenta de X (la red social anteriormente conocida como Twitter) de @isilielmiller permitían apreciar los edificios desgastados e invadidos por la naturaleza propia de un mundo en el que el ser humano como especie ha quedado mermado.