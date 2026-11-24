Las Residencias Mariñán 2027 se celebrarán en el mes de marzo en Bergondo (A Coruña): cómo anotarse

La Deputación de A Coruña ha presentado la nueva convocatoria de las Residencias Artísticas Mariñán 2027 que se desarrollarán entre el 8 y el 19 de marzo en tres turnos, uno por modalidad. En esta edición habrá un grupo centrado en la música, otro en la literatura y el pensamiento y un tercero en la creación de contenido.

El programa busca impulsar la investigación y producción creativa en Galicia y este año cuenta con tres comisarios: Aitana Cuétara para música, Roberto Abuín para literatura y Xiana Iglesias para creación de contenido sociocultural.

La primera de estas modalidades seleccionará a cuatro proyectos de bandas o artistas solistas que trabajarán en dos turnos de seis días, del 8 al 13 y del 14 al 19 de marzo.

En el área de literatura se escogerán cuatro propuestas con una estancia continua del 8 al 19 de marzo.

La modalidad de creación de contenidos socioculturales contará con seis proyectos también en dos turnos en esas mismas fechas.

Cómo participar

El programa cubre el alojamiento en habitación individual en régimen de pensión completa en el Pazo de Mariñán, ubicado en Bergondo.

Además, la iniciativa también incluye los espacios de trabajo, la tutoría de las personas comisarias y sesiones de formación específica con profesionales invitados.

A todo ello se suma una dotación económica para necesidades técnicas de creación de hasta 5.000 euros para las propuestas musicales y de hasta 500 euros para los contenidos de redes sociales.

Un incentivo añadido en el caso de la música es que uno de los proyectos seleccionados podrá continuar su residencia en el centro Fabra i Coats - Fàbrica de Creació en Barcelona, con gastos de viaje y manutención cubiertos por la Deputación provincial.

Para participar es necesario ser mayor de edad y contar con un proyecto de alguna de las modalidades que tenga el gallego como lengua principal.

El plazo para presentar las candidaturas comenzará a las 08:00 horas del 1 de diciembre y continuará abierto hasta las 14:00 horas del 30 de diciembre de este mismo año.

La inscripción se podrá formalizar únicamente a través de la Plataforma de tramitación electrónica de la Deputación (SUBTEL).

En ella será necesario añadir la memoria descriptiva del proyecto, la documentación acreditativa del empadronamiento en Galicia y el resto de requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

En el acto de presentación de la próxima edición, la diputada de Cultura, Natividade González, destacó que "as Residencias en Mariñán son moito máis que unha axuda á produción; son un punto de encontro e de diálogo onde a calidade artística e a experimentación atopan un espazo idóneo para medrar nun contorno patrimonial único como é o Pazo de Mariñán".