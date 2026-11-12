El Museo de Belas Artes de A Coruña presenta la nueva muestra 'invitada' con óleos de Anglada Camarasa

A partir de hoy y hasta el 28 de febrero del año que viene, podremos disfrutar de dos óleos del artista modernista catalán Anglada Camarasa. Se trata de dos piezas pertenecientes a la Fundación LaCaixa, que las ha prestado al Museo de Belas Artes de A Coruña.

Se trata de la nueva muestra del museo coruñés dentro del ciclo 'Invitadas', una iniciativa que permite traer obras de otras colecciones "que dialogan durante un tiempo con las piezas de los artistas que salvaguarda el museo de manera permanente" como explicaba el Conselleiro de Cultura, José López Campos, presente en el acto de inauguración. Algunos ejemplos de cuadros que pueden "dialogar" con los de Anglada Camarasa, serían los de Germán Taibo, que compartió tiempo en París con el artista.

También, comparten sala y etapa histórica y cultural con obras de Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns o Seijo Rubio. En este caso concreto, las obras de Camarasa también van a dialogar con piezas de Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga permitiendo tener una visión completa de las influencias recibidas por los artistas gallegos del movimiento regionalista.

La propuesta Invitadas. Anglada Camarasa entre lo moderno y lo popular podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027, permitiendo acercarse a una figura destacada del modernismo, con un lenguaje caracterizado por la fuerza del color, el tratamiento de la luz, la pincelada libre y el carácter decorativo de sus composiciones.

Cultura gallega y coruñesa

El acto de presentación ha dado comienzo con la explicación de la vida y obra de Hermen Anglada Camarasa por parte del director del Museo de Belas Artes, Manuel Mosquera Cobián.

A continuación, el Conselleiro de Cultura ha aprovechado para alabar el trabajo del propio museo en cuanto a la promoción del arte y la cultura de Galicia y agradecer a la Fundación LaCaixa la cesión de las obras. López Campos destacaba también la "gran oferta cultural" de A Coruña y puso también en valor "el enorme legado y enorme patrimonio cultural que tenemos en Galicia".