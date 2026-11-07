Entrega del premio Cogave 2026 a Viñetas desde o Atlántico. Concello de A Coruña

Los vecinos de A Coruña entregan el Cogave 2026 a Viñetas desde o Atlántico

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y área metropolitana ha concedido el premio Cogave (Confederación Galega de Asociacións Veciñais) al festival Viñetas desde o Atlántico por su difusión del cómic, la democratización de la cultura y la proyección de la ciudad como referente cultural, "convirtiéndose en estas tres décadas en un referente cultural y punto de encuentro entre generaciones muy diferentes de creadores/as y lectores/as".

La Federación citó a este festival y a la Fundación Salma, otra premiada, como ejemplos de "cómo el compromiso con la sociedad puede transformar realidades y contribuir a construir una ciudadanía más libre, participativa y cohesionada".

El premio fue recogido por el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que declaró que Viñetas "forma parte de la identidad cultural de A Coruña".

"Pocos festivales pueden presumir de una trayectoria tan sólida y de un vínculo tan especial con la ciudadanía", aseguró.

El director de Viñetas, Manel Cráneo, agradeció al equipo del festival su trabajo y destacó la importancia de recibir un premio concedido por los vecinos del área coruñesa.

Para la dirección del evento este premio es un impulso de cara a la próxima edición, que llega a su número 30.

Cráneo valoró que "los coruñeses y coruñesas reconozcan el valor y la trayectoria de este evento que quiere abrir la ciudad a la riqueza cultural del cómic de los grandes referentes internacionales y también dar a conocer el talento local".

En su última edición, Viñetas recibió 300.000 visitas en sus diferentes espacios.

La muestra Eclipse de Viñetas, que todavía se puede ver en la Casa de las Ciencias, recibió a 33.400 personas.

Las salas municipales recibieron por su parte a más de 31.000 y unas 2.000 visitaron la exposición de cómic palestino en la Luis Seoane, mientras que 5.000 lo hicieron en las Casa Museo.

En total, unas 72.000 visitas que se suman a las 200.000 de la Rúa BD y la zona Gundam entre el 10 y el 16 de agosto.