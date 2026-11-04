El Teatro Rosalía de Castro de A Coruña en una foto de archivo. Concello da Coruña

El Teatro Rosalía de A Coruña estrena cubierta con la finalización de las obras

Las obras del Teatro Rosalía de A Coruña ya se han completado y el edificio cuenta con una cubierta mejorada con un aislamiento de la estructura que servirá para evitar filtraciones de agua, un problema que era recurrente en días de lluvia.

El origen de las filtraciones, como detalla el Concello, estaba en unas actuaciones que se llevaron a cabo hace 10 años y que fueron el foco de esta nueva intervención. Un temporal del 2014 dejó al descubierto numerosos daños que obligaron a una reparación que no fue suficiente para atajar el problema.

Estas últimas obras arrancaron el pasado mes de junio.

En esta actuación se trabajó en una sobrecubierta de zinc colocada sobre la ya existente.

Además, se mejoraron los accesos a la cubierta para, a futuro, garantizar un correcto mantenimiento y evitar nuevos problemas por filtraciones u otros desperfectos.

El Concello destaca que esta intervención permite proteger un espacio cultural de referencia en Galicia y a nivel estatal, por el que centenares de personas asisten a todas las funciones.

Más allá de ser escenario de representaciones, la historia del Teatro Rosalía de Castro se remonta a hace dos siglos, ubicado en una localización emblemática.