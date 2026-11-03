Carlos González ingresa en el Instituto José Cornide con un discurso sobre los baños de mar en A Coruña

El investigador coruñés Carlos González Guitián ha ingresado este martes como miembro numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. El acto tuvo lugar en el Salón de Sesiones de María Pita y contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y de la numeraria María de la O Suárez Rodríguez, encargada de pronunciar la contestación al discurso de entrada.

González Guitián centró su intervención en un capítulo de la historia de la ciudad que ha cambiado profundamente con el paso del tiempo: los balnearios marítimos y los baños de mar. Bajo el título 'Balnearios marítimos y baños de mar en A Coruña. 1834-1934', realizó un recorrido por la evolución de estos espacios durante un siglo y por los diferentes usos terapéuticos y sociales que tuvo el litoral coruñés.

El discurso abordó desde los primeros establecimientos vinculados a los baños de mar hasta la consolidación de algunos de los balnearios que marcaron la historia de Riazor. Entre ellos figuran el Balneario de la Beneficencia Municipal, La Perfecta, La Salud y La Primitiva. También repasó distintos proyectos que llegaron a plantearse, pero que finalmente nunca se construyeron.

Durante el acto, Gonzalo Castro destacó la labor del Instituto José Cornide en la investigación y divulgación de la historia local. El concejal defendió la importancia de recuperar no solo los edificios y espacios que todavía forman parte del paisaje urbano, sino también aquellos que han desaparecido y cuya huella permanece en los archivos y documentos históricos.

"El Instituto José Cornide lleva décadas manteniendo una función esencial: estudiar la ciudad, conservar su memoria y compartirla con la ciudadanía. Porque la historia de una ciudad también está en las costumbres, los oficios y los espacios que cambian de uso o desaparecieron", señaló.

El responsable municipal de Cultura también puso en valor la trayectoria profesional del nuevo miembro numerario, al que definió como una persona capaz de combinar "el rigor investigador y la vocación de servicio". Castro consideró que su trabajo permite recuperar una parte de la memoria coruñesa que, pese a su cercanía en el tiempo y en el espacio, no siempre es suficientemente conocida.

Ligado a la investigación

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y doctor en Historia por la Universitat de València, Carlos González Guitián desarrolló buena parte de su carrera profesional como bibliotecario y documentalista en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). También ejerció como profesor asociado de la Universidade da Coruña.

A lo largo de su trayectoria impulsó la plataforma Fisterra y coordinó BiblioSaúde, además de publicar numerosos trabajos relacionados con la documentación científica, la historia de la medicina y el patrimonio histórico gallego.

Castro incidió en que la investigación presentada durante el ingreso permite comprender mejor cómo se relacionaban los coruñeses con el mar hace casi dos siglos y cómo fueron cambiando los espacios destinados al baño, la salud y el ocio. "Preservar el patrimonio no consiste únicamente en cuidar lo que sigue en pie. Significa conocer y divulgar lo que ya no podemos ver", afirmó.

La ceremonia concluyó con la entrega de los atributos que acreditan la incorporación de González Guitián como miembro numerario del Instituto José Cornide, una institución dedicada al estudio y la difusión de la historia y el patrimonio de A Coruña.