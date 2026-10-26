Marisa Berenson, en A Coruña, tras una vida detrás de las cámaras: "Estoy orgullosa de quién soy"

A Coruña celebró este lunes una nueva MOP Talk en el espacio de la Fundación ubicado en el muelle de Batería. La invitada en esta ocasión fue Marisa Berenson, modelo y actriz, que conversó con el historiador del arte Björn Dahlström sobre fotografía, moda y cine pero, por encima de todo, sobre identidad.

Nieta de la modista Elsa Schiaparelli, Marisa Berenson es una de las caras del mundo de la moda de los años 60 y 70, una época en la que colaboró estrechamente con Yves Saint Laurent, Valentino o Azzedine Alaïa y posaba para fotógrafos como Richard Avedon, Irving Penn, David Bailey y Helmut Newton.

Pese a sus vínculos familiares, la carrera de Berenson comenzó de casualidad.

"Cuando era muy niña, Diana Vreeland —la editora de Vogue en la década de los 60— venía a visitar a mi abuela en Europa. A los 16 años fui a vivir a América por primera vez, pese a haber nacido en Nueva York, y mi padre me llevó a un gran baile de debutantes. Diana Vreeland estaba ahí, me vio y dijo: 'Tenemos que fotografiar a Marisa'. Así fue como todo empezó", relató en la charla.

Pronto la editora de la prestigiosa revista se convirtió en su "hada madrina", una suerte de "mentora". "Ella me inspiró. Fue una mujer increíble llena de fantasía, poder, fuerza y originalidad", comentó sobre Vreeland, a quien citó como una de sus principales influencias por ser alguien quien creyó en ella y la apoyó incluso cuando su propia familia no lo hacía.

Aunque sus primeros pasos fueron en cierta medida fruto de la casualidad, lo cierto es que Marisa Berenson había nacido ya en un ambiente propicio.

Su abuela, Elsa Schiaparelli, contaba entre sus amistades a Man Ray o a Salvador Dalí. Este último trató de retratar a una joven Marisa de 13 años desnuda, algo a lo que su madre se negó "rotundamente". Pese a estos grandes nombres, la modelo y actriz confesó que su abuela no hablaba nunca de la moda o del arte, así que aunque creció rodeada de ello, "simplemente estaba en el aire".

Durante la conversación, en la primera sala de la Fundación MOP a la que acudieron unas 200 personas, entre ellas Marta Ortega, las coloridas fotografías del archivo de Berenson contrastaban con la sala oscura, iluminando a su protagonista al tiempo que contaba las historias detrás de esas imágenes.

A lo largo de la charla, Berenson explicó cómo fotógrafos como Richard Avedon, "enérgico, maravilloso y entusiasta" o Irving Penn, "cuyo estudio era como entrar en una iglesia", fueron poco a poco definiendo la identidad de una joven neoyorquina que empezaba a convertirse en el icono de los 60 y los 70.

De hecho, Penn fue quien la fotografió desnuda en 1969, en el que fue el primer desnudo publicado en la revista Vogue. "Mi abuela me echó de casa, pero a mí no me daba vergüenza", recordó entre risas.

Instante de la conversación entre Marisa Berenson y Björn Dahlström en A Coruña. Fundación MOP

"De joven era muy insegura. Creía que era fea y muy delgada. Tenía muchos complejos pero fue a través de sus ojos y de cómo me proyectaron en el mundo que aprendí a apreciarme y a verme de manera diferente", reconoció.

Todo ello tuvo lugar en una época que define como "liberadora" en la que los equipos eran pequeños y ella era su propia maquilladora. Como ejemplo, citó su trabajo con Henry Clarke en Irán, donde hicieron una sesión de fotografías en unas mezquitas, algo "impensable" hoy en día.

Berenson define aquella época como una era en la que "la moda era libre y diversa", así que entiende por qué "los jóvenes dicen que desearían vivirla. No había Internet ni barreras". Una vida libre que se trasladaba también al ámbito privado, cuando frecuentaba los mismos círculos que los Kennedy, Andy Warhol o Yves Saint Laurent, estos dos últimos grandes amigos de la neoyorquina.

Pero una de las fotógrafas que más marcó su vida fue su propia hermana, Berry Berenson, que trabajó para Interview, Life, Vogue o Newsweek.

"Era muy divertida, amable y tenía una energía genial. Todo el mundo la adoraba", afirmó sobre su hermana, fallecida trágicamente el 11-S.

Para Marisa, estar al otro lado de la cámara y ser modelo marcó definitivamente su forma de ser y de entenderse.

Trabajar con diferentes fotógrafos, y de diferentes temperamentos, la llevó a ser en sus palabras "camaleónica" aprendiendo a moverse "en cualquier círculo. Modelar me enseñó mucho. Para mí era como actuar porque te conviertes en alguien diferente. Es algo muy divertido que me ayudó a expandirme a mí misma y a conocerme mejor. Fue empoderante", confesó sobre su trabajo antes de saltar a la gran pantalla.

De la imagen fija a la imagen en movimiento

La neoyorquina apareció también en el cine de la mano de Luchino Visconti en Muerte en Venecia o con Bob Fosse en Cabaret.

Si Vreeland fue su madrina en la moda —y quien le aconsejó que siempre fuera "disciplinada"—, Visconti lo fue en el cine, a quien también citó como influencia y una persona clave para abrirle una oportunidad en su carrera "que no pensaba que podía tener".

Además, interpretó a Lady Honoria Lyndon en Barry Lyndon de Stanley Kubrick, otra película que centró parte de la conversación por su novedosa forma de abordar la iluminación.

"Stanley comenzó como fotógrafo y estaba obsesionado con la imagen. Escogió una lente especial de las que solamente existían dos. Una la usaba la NASA para hacer fotos del espacio en la oscuridad y la otra la cogió él para rodar la película", comentó.

Por eso, el rodaje tuvo similitudes con una sesión de fotos, en las que Berenson tuvo que pasar "horas y horas posando sin actuar ni poder moverte porque la lente era muy sensible".

Ella misma también ha sido una gran aficionada a la fotografía, lo que se ha convertido en un gran archivo en "cajas y cajas y cajas" en su casa y que ha servido de fuente para su libro Marisa Berenson: A Life in Pictures, editado por Rizzoli y con Steven Meisel como director de arte en el único volumen que ha dirigido el fotógrafo

La conversación terminó con una reflexión de Berenson que aseguró que "la gente que cree en ti cuando eres joven y ve algo cuando tú no lo ves es la mayor influencia. Gracias a gente así he podido construirme a mí y mi trabajo. No podría haber sobrevivido a la vida sin mis amigos. Estoy orgullosa de quién soy".