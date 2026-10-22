El Circo del Sol vuelve a A Coruña esta Navidad 2026: sólo estas 4 fechas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto a la responsable de Marketing de Mercados Internacionales del Cirque du Soleil, Itxaso Barrios. Cedida

El Cirque du Soleil regresa al Coliseum de A Coruña estas Navidades. Lo hará con ‘OVO’, una de sus producciones más emblemáticas y renovada con motivo de su decimoquinto aniversario, entre el 30 de diciembre y el 3 de enero.

La producción, una de las más reconocidas de la compañía canadiense, supone una nueva muestra de la estrecha relación existente entre la ciudad y una de las marcas culturales más prestigiosas del mundo. Las entradas para las diferentes sesiones ya están a la venta a través de Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense.

El espectáculo, creado en 2009, ya ha sido visto por más de diez millones de personas en decenas de países de los cinco continentes. La producción destaca por su combinación de acrobacias de alto nivel, música, humor y una impactante puesta en escena inspirada en el universo de los insectos.

La historia de 'OVO' se desarrolla en un ecosistema lleno de vida y movimiento en el que los insectos trabajan, juegan, luchan y se enamoran. Todo cambia con la aparición de un misterioso huevo que despierta la curiosidad y la fascinación de sus habitantes y se convierte en el hilo conductor de una propuesta que celebra la biodiversidad, la transformación y la convivencia.

El espectáculo reúne a más de medio centenar de artistas procedentes de diferentes países e incluye números acrobáticos de gran complejidad técnica que combinan parkour, cuerda aérea, equilibrio, contorsión y trampolín, entre otras disciplinas características del Cirque du Soleil.

A Coruña, referente cultural

Este jueves el evento fue presentado por la alcaldesa, Inés Rey, que destacó el papel de A Coruña como gran referente cultural del noroeste peninsular y la importancia de atraer a la ciudad producciones de alcance internacional.

"Nuestra ciudad ha apostado decididamente por una programación estable y ambiciosa, capaz de atraer grandes eventos culturales, musicales y de ocio de dimensión internacional. Y lo hacemos porque sabemos que la cultura no solo transforma las ciudades desde el punto de vista social, educativo y creativo, sino que también genera actividad económica, impulsa el turismo y proyecta la imagen de A Coruña mucho más allá de nuestras fronteras", señaló Rey, que estuvo acompañada por la responsable de Marketing de Mercados Internacionales del Cirque du Soleil, Itxaso Barrios.

La regidora subrayó que la llegada de grandes espectáculos forma parte de una estrategia municipal destinada a consolidar la posición de la ciudad en los principales circuitos culturales y de entretenimiento.

"Hoy podemos decir con orgullo que A Coruña es una ciudad en la que pasan cosas. Una ciudad que forma parte de los grandes circuitos culturales y que cada vez tiene mayor capacidad para atraer propuestas que en otras épocas parecían reservadas exclusivamente para las grandes capitales", indicó.

La alcaldesa destacó también la estrecha vinculación que el Cirque du Soleil mantiene con la ciudad desde su primera visita, una relación construida sobre el éxito de público y la confianza mutua.

"Es una satisfacción dar de nuevo la bienvenida a A Coruña al Cirque du Soleil, una compañía que ya forma parte de la historia reciente de la programación cultural y de grandes eventos de nuestra ciudad. La presentación de 'OVO' es mucho más que el anuncio de un espectáculo extraordinario; es también la confirmación de una relación de confianza y éxito compartido que se ha ido fortaleciendo año tras año", afirmó.

Rey recordó que la compañía siempre ha encontrado una extraordinaria respuesta del público coruñés y gallego, lo que ha convertido a la ciudad en una de sus plazas de referencia.

"A Coruña seguirá apostando por traer los mejores espectáculos, ampliar su oferta cultural y consolidarse como ese gran referente cultural del noroeste que estamos construyendo entre todos y todas. Porque cuando una ciudad apuesta por la cultura, apuesta por su futuro", concluyó.