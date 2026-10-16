Cuenta atrás para los XI Premios Paraugas en Ferrol: este es su jurado compuesto por 15 profesionales

Los premios del Clúster de la Comunicación de Galicia se entregarán el próximo 13 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol

Los Premios Paraugas ya ultiman su XI edición, y lo hacen dando a conocer el jurado de 15 profesionales. Presidido por la creativa Xisela López, el equipo será el encargado de valorar los proyectos que concurrirán a los galardones del Clúster de la Comunicación de Galicia, que se entregarán el próximo 13 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol.

El panel de expertos, según informa el Clúster, reúne un bagaje profesional que abarca desde la creación de campañas publicitarias para marcas como Coca-Cola, Vodafone o Renfe, hasta trabajos de infografía en cabeceras internacionales como National Geographic, The Washington Post o Science. Asimismo, cuenta con responsables de comunicación y marketing con experiencia en grandes firmas como El Corte Inglés, Nueva Pescanova o Casa Grande de Xanceda. En su conjunto, los miembros del jurado acumulan reconocimientos en certámenes de prestigio como los premios Eficacia, Laus y Anuaria, además de presencia en las listas de creatividad de la revista Forbes.

Esta diversidad de perfiles acompaña la renovación de las categorías de los Paraugas, que en esta edición amplían el reconocimiento a las distintas especialidades del sector y al impacto real de sus iniciativas. Su composición combina la visión de agencias y estudios independientes con la experiencia en investigación, docencia y publicidad institucional.

Quién es quién en el jurado de la XI edición de los Premios Paraugas

Xisela López (Presidenta) : Directora creativa ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en publicidad para firmas como Coca-Cola, Atlético de Madrid, Vodafone o Renfe. Reconocida por Forbes entre las personas más creativas del mundo de los negocios y ganadora del Premio Eficacia a la trayectoria profesional sub-41 .

: Directora creativa ejecutiva con de experiencia en publicidad para firmas como Coca-Cola, Atlético de Madrid, Vodafone o Renfe. Reconocida por Forbes entre las personas más creativas del mundo de los negocios y ganadora del Premio Eficacia a la trayectoria profesional . María Lozano (Secretaria): Asesora de Publicidad de la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, que aporta la perspectiva de la publicidad institucional

Asesora de Publicidad de la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, que aporta la perspectiva de la publicidad institucional Álvaro Valiño: Infografista, ilustrador y diseñador gráfico coruñés. Fue responsable de Infografía en el diario Público y colabora con medios de referencia como National Geographic, The Washington Post, Corriere della Sera o Science.

Infografista, ilustrador y diseñador gráfico coruñés. Fue responsable de Infografía en el diario Público y colabora con medios de referencia como National Geographic, The Washington Post, Corriere della Sera o Science. Noelia Estévez: Socia fundadora del estudio Desoños y profesora asociada en la Universidad de Vigo. Especialista en identidad y diseño digital, ha firmado proyectos para Afundación, Fundación Barrié o el MARCO, con galardones en los premios Laus, Anuaria y Paraugas.

Socia fundadora del estudio Desoños y profesora asociada en la Universidad de Vigo. Especialista en identidad y diseño digital, ha firmado proyectos para Afundación, Fundación Barrié o el MARCO, con galardones en los premios Laus, Anuaria y Paraugas. Julián Abad: Presidente de Creatividade Galega y director creativo ejecutivo de Wise. Suma más de 30 años en agencias nacionales y multinacionales como Contrapunto BBDO y Bassat Ogilvy & Mather.

Presidente de Creatividade Galega y director creativo ejecutivo de Wise. Suma más de 30 años en agencias nacionales y multinacionales como Contrapunto BBDO y Bassat Ogilvy & Mather. Alba Pato: Directora de arte y cofundadora de Bululú Creativos, con más de 18 años creando identidades de marca y campañas publicitarias.

Directora de arte y cofundadora de Bululú Creativos, con más de 18 años creando identidades de marca y campañas publicitarias. Tesa Díaz-Faes: Socia fundadora de MundiNova y presidenta de Dircom Galicia. Fue directora global de Comunicación en Nueva Pescanova y premio a la mejor trayectoria por la Global Alliance y la Universidad Nebrija en 2022.

Socia fundadora de MundiNova y presidenta de Dircom Galicia. Fue directora global de Comunicación en Nueva Pescanova y premio a la mejor trayectoria por la Global Alliance y la Universidad Nebrija en 2022. Fuencisla Cid: Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing de El Corte Inglés en Galicia, con más de 20 años de experiencia corporativa.

Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing de El Corte Inglés en Galicia, con más de 20 años de experiencia corporativa. Sara Torreiro: Responsable de Marketing y RSC de Casa Grande de Xanceda, periodista y docente especializada en comunicación digital.

Responsable de Marketing y RSC de Casa Grande de Xanceda, periodista y docente especializada en comunicación digital. Yolanda Villar: Fundadora y directora de neuromarketlab y docente universitaria especializada en Neuromarketing y Comportamiento del Consumidor .

Fundadora y directora de neuromarketlab y docente universitaria especializada en y . Alfonso Martínez: Profesional con más de 25 años en dirección estratégica y marketing, exdirector general de agencias como Ingenio Media o BySidecar y exdirector de la Cidade das TIC de A Coruña.

Profesional con más de 25 años en dirección estratégica y marketing, exdirector general de agencias como Ingenio Media o BySidecar y exdirector de la Cidade das TIC de A Coruña. Javier Herranz: Director de la agencia Siete Olas, volcado en la estrategia de comunicación y captación digital.

Director de la agencia Siete Olas, volcado en la estrategia de comunicación y captación digital. Rubén Domínguez : Director de Operaciones y Control de Gestión de Servicios Gráficos, experto en procesos de impresión, corte digital y gestión de equipos.

: Director de Operaciones y Control de Gestión de Servicios Gráficos, experto en procesos de impresión, corte digital y gestión de equipos. Paloma Orjales: Directora de Viajes Orzán y Orzán Congres, que aporta la visión del sector MICE y la gestión de eventos desde la empresa familiar.

Directora de Viajes Orzán y Orzán Congres, que aporta la visión del y la gestión de eventos desde la empresa familiar. Pilar Muiños: Fundadora de la agencia mui., vicepresidenta de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia y coordinadora académica en la Escuela Internacional de Protocolo.

Novedades en la estructura de los premios

En esta XI edición, los Premios Paraugas —patrocinados por Galicia Calidade, el Concello de Ferrol y la Autoridad Portuaria de Ferrol— renuevan su estructura para adaptarse a las nuevas dinámicas del sector. Así, diferencian el diseño gráfico del digital, suman un premio específico para redes sociales y reservan espacio para proyectos de impacto social, cultural y ambiental.

Como gran novedad, se estrena la categoría Galicia, creada para poner en valor aquellas iniciativas que impulsen la identidad, la lengua, la cultura y el territorio gallegos. Con estos cambios, el Clúster da Comunicación de Galicia busca proyectar la diversidad del talento gallego en una cita que volverá a convertir a Ferrol en el epicentro del sector el próximo 13 de noviembre.