La Bola Negra' despierta el interés por Lorca en las librerías de A Coruña: "Se está vendiendo muchísimo"

Hay libros que llevan años en la lista de pendientes y que, por una cosa u otra, nunca llegan a las manos. Hasta que aparece una película y despierta la curiosidad. Es lo que está pasando estos días en las librerías de A Coruña con Federico García Lorca, cuyas obras han vuelto a despertar el interés de muchos lectores tras el estreno de 'La Bola Negra', la última producción de Los Javis.

"Mucha gente lo tenía pendiente y, a raíz de la película, se ha interesado más", reconoce Esther, dueña de la librería Moito Conto, ubicada en la calle San Andrés. Lo mismo han notado en la librería Arenas, en Cuatro Caminos. "Se está vendiendo muchísimo", cuenta Begoña desde el mostrador.

Y es que son muchos los que saben que Lorca fue uno de los autores más destacados de la Generación del 27. Pero, en estos casos, la teoría se queda corta. Para conocerlo realmente, hay que leerlo. Y solo entonces se entiende por qué se ha ganado ese título.

Ese fue uno de los motivos por los que Los Javis decidieron llevar esta historia a los cines. 'La Bola Negra' está inspirada en una obra teatral inacabada de Federico García Lorca, que lleva el mismo nombre. El escritor comenzó a trabajar en ella en 1936, el año de su asesinato, y solo se conservan unas pocas páginas. En ellas aparece la historia de un joven homosexual al que rechazan en un casino de Granada mediante una votación secreta con bolas blancas y negras. La "bola negra" simboliza así el rechazo social por su orientación sexual.

La obra también recoge elementos muy propios del universo lorquiano, como la nieve, además de fragmentos de 'Sonetos del amor oscuro' y referencias a 'La casa de Bernarda Alba'.

"Gracias a ello, mucha gente se está interesando por leer algo de Lorca", recalca Begoña, de la librería Arenas. Entre las obras más vendidas estas últimas semanas, desde el estreno de la película, están precisamente 'Sonetos del amor oscuro' y 'La casa de Bernarda Alba'.

Estantería con autores de la Generación del 27 en la librería Moito Conto el pasado septiembre Cedida

En otras librerías, como Berbiriana, en la Ciudad Vieja, también han notado un aumento del interés por Lorca. "Más o menos, por lo que puedo intuir de la gente que se los lleva, es mucha gente joven", asegura Alejandra. En su caso, también triunfan otros títulos como 'Poeta en Nueva York'.

Aunque, si hay que buscar uno de los más vendidos de Lorca, en la librería Lume lo tienen claro: 'Romancero gitano'. Se trata de un clásico que muchos conocieron como lectura obligatoria en el colegio y a través del cual se inician en el universo del poeta. "También se vende mucho 'Federico García Lorca: Seis poemas galegos'", cuenta, en referencia a esta edición en la que Mario Bojórquez traduce los poemas del gallego al castellano.

'La piedra oscura', de Alberto Conejero, también triunfa

Pero no solo se ha notado el aumento del interés por Lorca. También por 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, una de las obras que sirven de base para construir la trama de la película ambientada en 1937. La pieza teatral, estrenada en 2015, está inspirada en Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y compañero sentimental de Federico García Lorca.

"La tuvimos, pero voló", cuentan en Berbiriana. Lo mismo dicen en la librería Arenas, donde aseguran que quedan muy pocas librerías que todavía la tengan. En Moito Conto también han notado esta demanda.

Y es que las obras audiovisuales pueden servir para que no se pierdan referentes como Lorca. Si en algo coinciden todas las librerías consultadas es en que quienes más están comprando sus libros son los jóvenes, aunque, obviamente, hay lectores de todas las edades.

No es la primera vez que ocurre algo así. Desde Arenas recuerdan que también notaron este fenómeno con el estreno de 'La Odisea', de Christopher Nolan, o con la serie 'Al este del Edén'. "Siempre que salen películas o series pedimos libros porque sabemos que se van a vender como churros", reconocen.

De esta forma, el cine y la literatura se complementan y consiguen que historias y autores que muchos tenían pendientes vuelvan a despertar curiosidad entre los lectores.