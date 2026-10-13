Técnicos de la Xunta estudian el estado de los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña Quincemil

La Valedora do Pobo requiere a la Xunta para que informe sobre los murales de Lugrís en A Coruña

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha requerido a la Xunta para que dé información sobre los murales de Urbano Lugrís ubicados en la ciudad de A Coruña. La reclamación está basada en la petición de la Asociación O Mural que tiene como objetivo la recuperación de la obra del artista coruñés.

En un comunicado, O Mural recuerda que se trata de unos murales declarados Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año pasado. Fue precisamente el gobierno autonómico quien realizó esta declaración de las 12 piezas realizadas en 1951. Se encuentran en la coruñesa calle Olmos, en el antiguo restaurante Fornos. Además, fueron adquiridas por la Xunta en 2024 por 36.000€.

Sin embargo, según declaraciones de la asociación, "el estado de conservación es crítico". Además, O Mural afirma que "la conjugación de fenómenos de degradación de índole física, química y antropogénica derivados del avanzado estado de deterioro del edificio ya modificaron las características de los materiales de origen".

La entidad remarca, en un comunicado a EuropaPress, que solicitó que la Dirección Xeral de Patrimonio les facilitase el acceso a una serie de documentación con el objetivo de solicitar nuevas medidas "para salvar las pinturas". La Valedora, añaden desde O Mural, ha admitido ahora su queja y ha hecho el correspondiente requerimiento a este departamento autonómico.