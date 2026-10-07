Selección de libros, revistas y fanzines de Offprint en La Esquina de Pull&Bear en A Coruña Cedida

La Esquina de Pull&Bear en A Coruña acoge la primera pop-up de Offprint en España

La Esquina de Pull&Bear vuelve a convertirse esta semana en escaparate para la creación contemporánea en A Coruña. El espacio pop-up de la marca acoge desde el lunes una selección de libros, revistas y fanzines de Offprint, una plataforma internacional especializada en publicaciones independientes que llega por primera vez a España.

Nacida en París e impulsada por LUMA Arles, Offprint trabaja con editoriales, artistas, fotógrafos, diseñadores y colectivos que utilizan el mundo editorial como vehículo para descubrir nuevas ideas. Su actividad abarca ámbitos como el arte, la arquitectura, el diseño, las humanidades y la cultura visual.

La plataforma cuenta con presencia en París y Londres y dispone también de una tienda física en Arles. Ahora inicia en A Coruña una colaboración con Pull&Bear que busca conectar el universo de la moda y la fotografía con la edición independiente.

Una selección especial en A Coruña

La primera acción conjunta se desarrolla durante la semana del 5 de octubre en La Esquina, el espacio que Pull&Bear mantiene en la ciudad.

La propuesta reúne una selección de publicaciones realizada por Yannick Bouillis, director creativo de Offprint, junto a Pull&Bear. Entre los títulos disponibles pueden encontrarse libros relacionados con la fotografía de moda y el diseño gráfico, además de revistas y fanzines.

La iniciativa supone el primer desembarco de Offprint en España y nace del interés de ambas partes por acercar al público proyectos editoriales vinculados a la cultura emergente y las nuevas generaciones de creadores.

La elección de A Coruña sirve así como punto de partida para una alianza que pretende generar conexiones entre publicaciones, imágenes y diferentes disciplinas creativas.

La pop-up de Offprint instalada esta semana en La Esquina de Pull&Bear en A Coruña Cedida

La fotografía, protagonista de la programación

La colaboración no se limita a la exposición y selección de publicaciones. La fotografía ocupa también un lugar destacado dentro de las actividades organizadas durante estos días.

El pasado lunes 5 de octubre, la fotógrafa Juana Wein visitó La Esquina para presentar al público su primer libro, que previamente había dado a conocer durante la Paris Fashion Week.

La programación continuará este jueves 8 de octubre con Chus & Greg, que acudirán al espacio coruñés para presentar y firmar ejemplares de su libro fast!.

La apuesta por la fotografía se integra además en otras iniciativas desarrolladas por Pull&Bear en el ámbito creativo. La firma mantiene colaboraciones con entidades como el British Fashion Council y apoya el Festival de Hyères, donde impulsa el Premio de Fotografía de Moda de Pull&Bear.