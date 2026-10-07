Ofrecido por:
La Esquina de Pull&Bear en A Coruña acoge la primera pop-up de Offprint en España
La plataforma internacional dedicada a la edición independiente desembarca por primera vez en España con una selección de publicaciones que puede visitarse esta semana
Te puede interesar: Pull&Bear abre La Esquina en A Coruña con diseños exclusivos y novedades antes que otras tiendas
La Esquina de Pull&Bear vuelve a convertirse esta semana en escaparate para la creación contemporánea en A Coruña. El espacio pop-up de la marca acoge desde el lunes una selección de libros, revistas y fanzines de Offprint, una plataforma internacional especializada en publicaciones independientes que llega por primera vez a España.
Nacida en París e impulsada por LUMA Arles, Offprint trabaja con editoriales, artistas, fotógrafos, diseñadores y colectivos que utilizan el mundo editorial como vehículo para descubrir nuevas ideas. Su actividad abarca ámbitos como el arte, la arquitectura, el diseño, las humanidades y la cultura visual.
La plataforma cuenta con presencia en París y Londres y dispone también de una tienda física en Arles. Ahora inicia en A Coruña una colaboración con Pull&Bear que busca conectar el universo de la moda y la fotografía con la edición independiente.
Una selección especial en A Coruña
La primera acción conjunta se desarrolla durante la semana del 5 de octubre en La Esquina, el espacio que Pull&Bear mantiene en la ciudad.
La propuesta reúne una selección de publicaciones realizada por Yannick Bouillis, director creativo de Offprint, junto a Pull&Bear. Entre los títulos disponibles pueden encontrarse libros relacionados con la fotografía de moda y el diseño gráfico, además de revistas y fanzines.
La iniciativa supone el primer desembarco de Offprint en España y nace del interés de ambas partes por acercar al público proyectos editoriales vinculados a la cultura emergente y las nuevas generaciones de creadores.
La elección de A Coruña sirve así como punto de partida para una alianza que pretende generar conexiones entre publicaciones, imágenes y diferentes disciplinas creativas.
La fotografía, protagonista de la programación
La colaboración no se limita a la exposición y selección de publicaciones. La fotografía ocupa también un lugar destacado dentro de las actividades organizadas durante estos días.
El pasado lunes 5 de octubre, la fotógrafa Juana Wein visitó La Esquina para presentar al público su primer libro, que previamente había dado a conocer durante la Paris Fashion Week.
La programación continuará este jueves 8 de octubre con Chus & Greg, que acudirán al espacio coruñés para presentar y firmar ejemplares de su libro fast!.
La apuesta por la fotografía se integra además en otras iniciativas desarrolladas por Pull&Bear en el ámbito creativo. La firma mantiene colaboraciones con entidades como el British Fashion Council y apoya el Festival de Hyères, donde impulsa el Premio de Fotografía de Moda de Pull&Bear.