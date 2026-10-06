El fotógrafo y exskater Arto Saari presenta en A Coruña su último trabajo

El fotógrafo y exskater finlandés Arto Saari estará esta semana en A Coruña presentando su último trabajo, Bikepath. Será en un evento este jueves, 8 de octubre, de 18:00 a 21:30 horas en Dajiroom, ubicado en Play Cancela 6. Aquí el público podrá ver gratis una exposición con sus imágenes y el finlandés estará firmando ejemplares de su libro fotográfico.

En Bikepath, Saari aborda su retirada del mundo del skate después de 20 años y en el que fue referencia internacional en los años 2000. Instalado en Hawái, el finlandés se introdujo en el surf, un deporte que aprendió mientras recorría a diario el carril bici de la costa norte de Oahu.

En ese camino empezó a observar la belleza del día a día, lo que le animó a coger la cámara y retratar a la gente, las calles y el surf.

En este libro fotográfico, Saari aborda el paisaje, el retrato y la acción en una obra dedicada a su familia y a la comunidad de esta costa hawaiana.