El Teatro Rosalía de Castro de A Coruña acogerá veinte obras teatrales en su ciclo de primavera Cedida

El Teatro Rosalía de Castro acogió este martes por la mañana la presentación del Ciclo Principal de Primavera 2026, que contará con una veintena de obras representadas entre los meses de enero y junio. Todas las funciones del ciclo serán a las 20:30 horas.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó este ciclo acompañado por el director del Teatro Rosalía de Castro, Paulo Rodríguez. El Ciclo Principal de Primavera está organizado por el Concello da Coruña y cuenta con el apoyo de la Red Gallega de Teatros y Auditorios.

"El Concello conoce el potencial del Teatro Rosalía de Castro, un espacio de referencia a nivel nacional que seguirá acogiendo las mejores representaciones teatrales gallegas y estatales, afianzando a A Coruña como el gran referente cultural que es", señaló Gonzalo Castro.

El edil también celebró que el teatro público municipal continúe alcanzando cifras récord de personas abonadas al Ciclo Principal, "prueba del gran interés que existe entre la ciudadanía por el teatro", según indicó.

En esta nueva edición del Ciclo Principal de Primavera destaca el equilibrio de género en la dirección de las 14 obras que se representarán, con autores/as como Beatriz Jaén, Eduardo Vasco, Quico Cadaval, Ainoha Amestoy, Declan Donnellan, María Goiricelaya, Mireia Gabilondo, entre otros. Habrá un estreno absoluto: 'Artur Ui, el huevo de la serpiente' de Talía Teatro, cuatro funciones accesibles (la primera de 'Los Cuernos de D. Friolera', las dos de 'Ictus' y la primera de 'Los dos hidalgos de Verona') y una obra inclusiva: '¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, verdad?', de Tanttaka Teatro.

Renovación de abonos

El período de renovación de los abonos abrirá este martes 10 y se prolongará hasta el 30 de diciembre, en la taquilla de la plaza de Ourense en su horario habitual. Cada persona abonada tendrá reservada la localidad que ocupó en la edición anterior y mantendrá su tipo de abono: para viernes o sábado.

El precio del abono va de 67,88 a 152,25 euros, en función del tipo de localidad, e incluye el acceso a las once representaciones dobles (con opción de viernes o sábado) y la compra preferente con un descuento del 25 % para las funciones sueltas 'TROMSØ', 'Riazor Ostia' y 'Filtro'.

Los/as abonados/as interesados/as en cambiar de asiento, localidad o día deberán renovar en los días y horarios establecidos, y podrán optar solo a las localidades no ocupadas por otras personas abonadas. Para acceder a las localidades que queden libres por no ser renovadas, las personas interesadas deberán acudir a la taquilla de la plaza de Ourense el día 2 de enero.

Los días 5, 6 y 7 de enero se abrirá el período de venta para nuevos abonados en Ataquilla y en la plaza de Ourense, y el 9 de enero a las 11:00 horas comenzará la venta de entradas sueltas para todos los espectáculos.

Programación del Ciclo Principal de Otoño 2025