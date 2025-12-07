A Coruña acogerá una residencia literaria para autores de todo el mundo

A Coruña impulsa el programa Residencia Latitude 43, una iniciativa en la que la ciudad se convierte en residencia literaria abierta a autores de todo el mundo.

Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, será la encargada de dirigir el programa, que cuenta con una ayuda convocada por Asociación Escrita Creativa 1863 para cubrir el traslado, manutención y alojamiento en la sede de la calle Riego de Agua.

La residencia se llevará a cabo en abril del 2026.

Durante ese mes, la persona seleccionada tendrá acceso gratuito a museos, galerías, conciertos, obras de teatro, encuentros literarios y otros eventos culturales.

También podrá ofrecer un encuentro público para dar a conocer su trabajo.

Las personas interesadas podrán enviar su solicitud hasta el 6 de enero enviando un mail con su documentación a 1863coruna@gmail.com. Entre los requisitos, deberá tener más de 18 años y dos obras publicadas de cualquier género en cualquier idioma.