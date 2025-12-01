La Diputación da Coruña impulsa una iniciativa teatral para combatir el acoso escolar

La Deputación da Coruña ha presentado una nueva acción educativa centrada en la lucha contra el acoso escolar, que se desarrollará entre los días 12 y 17 de enero en centros de secundaria y bachillerato de Neda, Sada, Oleiros, Carballo, Oroso y A Pobra do Caramiñal.

El objetivo es sensibilizar al alumnado mediante propuestas culturales que fomenten la reflexión colectiva y la empatía.

El eje central de la iniciativa será la obra teatral "PAPEL", de la compañía Ventrículo|Veloz, escrita y dirigida por Jose Padilla.

La pieza combina humor y realismo para ayudar a los jóvenes a identificar dinámicas habituales de exclusión y cuestionar su propio papel dentro de la comunidad escolar, favoreciendo un diálogo cercano y directo.

La diputada de Educación, Yoya Neira, destacó que el proyecto nace con la intención de reforzar la convivencia en las aulas a través de la cultura, subrayando que la lucha contra el acoso escolar debe ser "una prioridad compartida".

Explicó además que esta primera edición está dirigida al alumnado de Bachillerato, siguiendo las recomendaciones de los propios centros, al tratarse de un nivel con mayor capacidad de análisis y experiencia vital.

Neira recordó que la iniciativa forma parte de la estrategia de la Deputación para promover valores democráticos y responder a la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales, un espacio donde el acoso se extiende más allá de las aulas.

Alertó de que el bullying puede mantenerse activo las 24 horas y que la juventud no siempre dispone de herramientas para gestionarlo, por lo que insistió en la necesidad de que profesorado, familias y estudiantes reflexionen también sobre la educación digital y la edad de acceso a las plataformas.

La diputada concluyó que esta campaña aspira a convertirse en un apoyo más dentro de un trabajo continuado, convencida de que, "gota a gota", se puede ayudar a que el alumnado identifique las actitudes que traspasan los límites de la broma.