A Coruña rinde homenaje a Castelao con una ofrenda floral en los jardines de Méndez Núñez

La ciudad de A Coruña homenajeó esta mañana a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con un emotivo acto organizado por el Circo de Artesáns en los jardines de Méndez Núñez, junto al monumento que recuerda al destacado intelectual gallego.

La ceremonia, en la que participaron representantes de asociaciones culturales, integrantes del Circo de Artesáns encabezados por su presidente, Roberto Parga, y numerosos vecinos, se enmarca en la programación del Año Castelao con motivo del 75.º aniversario de su fallecimiento.

Durante su intervención, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia del legado de Castelao como "figura esencial de nuestra historia, conciencia ética de la Galicia moderna y símbolo del compromiso colectivo con la democracia y la cultura".

Asimismo, avanzó que el Concello está trabajando en la creación de una ruta urbana sobre Castelao, diseñada para que los ciudadanos puedan recorrer y comprender la ciudad que él mismo caminó, acercándose a su obra y pensamiento.

En paralelo, Castro anunció la ampliación de la exposición urbana sobre Castelao ubicada en la plaza de Lugo, que estará abierta hasta finales de Navidad.

La muestra, organizada por la Fundación Castelao con el apoyo del Concello, presenta cubos expositivos con imágenes y textos que recorren los principales momentos de la relación del autor con A Coruña, desde sus primeras visitas como estudiante hasta su intensa actividad política, artística e intelectual entre 1906 y 1936.

El concejal condenó el reciente acto de vandalismo contra la exposición, calificándolo de "inaceptable" por intentar borrar cultura, herir la memoria y coartar la libertad, y confirmó que la muestra permanecerá más allá de la previsión inicial para garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar y aprender sobre la vida y obra de Castelao.