Francisco Suniaga presenta en A Coruña El Pacificador, la novela que recupera la tragedia americana de Pablo Morillo

Tendrá lugar hoy, 26 de noviembre, a las 19:30 horas en el salón de actos de Afundación, con el periodista Luis Pousa como presentador

El escritor venezolano Francisco Suniaga, uno de los narradores más leídos de su país en lo que va de siglo, presentará en A Coruña su novela El Pacificador, una obra que reconstruye la épica expedición del general Pablo Morillo a la América Hispana en 1815 y que se ha convertido en su libro “más complejo y difícil de escribir” .

El acto tendrá lugar hoy, 26 de noviembre, a las 19:30 horas en el Salón de actos de Afundación, y estará conducido por el periodista Luis Pousa, que acompañará al autor en un diálogo sobre historia, memoria y literatura.

Publicada por Editorial Alfa a finales de 2024, El Pacificador aborda la mayor empresa militar del célebre general español, quien comandó un ejército de 10.500 hombres y una flota de sesenta barcos con destino a los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. La misión: “pacificar” regiones indómitas que se alzaban contra la Corona. Morillo regresó a España derrotado, enfermo y arruinado, obligado a enfrentar juicios promovidos por sus adversarios. “El destino de los héroes es la derrota”, resume Suniaga sobre el núcleo más actual de su novela.

Presentación del libro

Aunque Morillo mantiene un fuerte vínculo con Galicia —participó en batallas durante la guerra contra Francia y llegó a ejercer como capitán general—, Suniaga centra su relato en la dimensión humana y trágica de su campaña americana. El autor, nacido en 1954 en la isla venezolana de Margarita y hoy residenciado en España, es conocido por títulos como La otra isla, El pasajero de Truman, Margarita infanta, Esta gente y Adiós Miss Venezuela, obras que lo han consolidado como un narrador celebrado por crítica y lectores.

La cita de hoy en A Coruña permitirá al público gallego descubrir una de las interpretaciones más literarias y contemporáneas de la figura de Morillo, así como el trabajo más redondo de un autor que ha convertido la historia en territorio de emoción y pregunta.