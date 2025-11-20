El Patronato de la Fundación Luis Seoane de A Coruña acuerda convocar un nuevo concurso para su dirección

El Patronato de la Fundación Luis Seoane se reunió esta mañana en el ayuntamiento con el objetivo de establecer las bases de un nuevo proceso de selección para la dirección de la entidad, después de la renuncia de la persona inicialmente escogida en el concurso anterior.

La convocatoria fue realizada por la alcaldesa y presidenta del Patronato,Inés Rey, quien finalmente no asistió al encontrarse en Nueva York presentando el proyecto Coruña Marítima.

La ausencia de la regidora generó críticas dentro del propio Patronato. El Partido Popular acusó a Rey de "no dar la cara" ante las irregularidades denunciadas en el proceso previo y de haber "dinamitado" el concurso con sus declaraciones públicas. Según el PP, la Fundación se había convertido en "una puerta giratoria para un cargo socialista".

Durante la reunión, la mayoría de los patronos aprobaron la propuesta defendida por el representante popular, Carlos San Claudio, consistente en redactar unas nuevas bases y convocar un nuevo concurso con "la máxima transparencia" para elegir una nueva dirección que "dé un impulso verdadero a la Fundación".

El BNG, a favor del nuevo concurso y crítico con la actuación de la alcaldesa

El Bloque Nacionalista Galego también apoyó la apertura de un nuevo proceso de selección. La concejala Mercedes Queixas, representante del BNG en el Patronato, votó a favor y recordó las irregularidades previamente denunciadas por su grupo en el concurso fallido:

"O BNG advertira sobre as irregularidades do proceso de escolla da dirección da fundación que desembocou na renuncia da persoa á que se lle adxudicara a praza. Irregularidades como a falta dun prazo para formular reclamacións nas bases do concurso ou a publicación dos resultados na web sen que aparecesen as puntuacións relativas ao 'plan de actuación e entrevista' e á 'proba de coñecemento'".

Queixas también censuró la actuación de la alcaldesa al anunciar públicamente un nuevo concurso antes de que el Patronato se reuniese: "Lamentamos que a alcaldesa lle faltase o respecto ao Padroado ao anunciar, hai uns días, a convocatoria dun novo concurso cando o máximo órgano da Fundación aínda non se reunira e nin sequera ratificara a decisión adoptada pola Comisión de Valoración".

El BNG insistió en sus reproches por la falta de transparencia en el proceso: "Aínda non se nos facilitou o acceso ao expediente do concurso e tampouco obtivemos resposta á nosa pregunta sobre o fundamento xurídico da anulación desta convocatoria, trámite previo á abertura dun novo concurso"..