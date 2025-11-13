La Comisión del Consello Municipal de Cultura de A Coruña crea dos nuevos grupos sectoriales

El Salón Dorado del Palacio Municipal de María Pita acogió este jueves por mañana una nueva sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de la Cultura (CMC), presidida por el concejal de Cultura, Museos Científicos y Bibliotecas, Gonzalo Castro, que aprobó la creación de dos grupos sectoriales.

En la apertura, el concejal destacó el papel central del Consejo como espacio estable de diálogo con el tejido cultural de la ciudad, subrayando que "la cooperación entre la administración y la comunidad cultural es esencial para diseñar políticas públicas más útiles, eficaces y conectadas con la realidad creativa y social de A Coruña".

Durante la sesión se aprobó la creación de dos nuevos grupos sectoriales: Artes Vivas y Patrimonio Cultural, con el objetivo de reforzar la estructura participativa del Consejo y dar respuesta a las demandas del sector, en una línea de trabajo sostenida en el tiempo por la que se viene apostando desde el Gobierno local para consolidar espacios de reflexión colectiva e impulsar políticas culturales acordes con la diversa realidad de la ciudad.