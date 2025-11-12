Viñetas Inclusivas 2025 celebra en A Coruña la diversidad con talleres, fanzines y cine

Imagen de una de las salas de la biblioteca de Durán Loriga. Bibliotecas Coruña.

El ciclo Viñetas Inclusivas 2025 cierra la programación anual del Viñetas desde el Atlántico con una propuesta centrada en la diversidad, la creación artística y la inclusión social.

A lo largo de esta semana, distintos espacios de la ciudad acogerán actividades que giran en torno a la música, el medio ambiente y la discapacidad, con un enfoque integrador que invita a la participación y al diálogo.

El jueves 13, a las 18:30 horas, se celebrará A que soa unha banda deseñada, un taller impartido por la periodista Sonia Hermida y dirigido a personas con diversidad funcional.

La cita tendrá lugar en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la calle Durán Loriga, y explorará las posibilidades expresivas de la música dentro del lenguaje del cómic.

El viernes 14, a las 19:00 horas, el mismo espacio acogerá la presentación del fanzine Nai dos desterrados, una obra colectiva desarrollada en colaboración con Amnistía Internacional.

El proyecto reflexiona sobre la relación entre el colapso ambiental, los derechos humanos y la responsabilidad de las grandes corporaciones energéticas.

En el acto participarán las ilustradoras Laprislazuli, La Chica de la Cinta, Paula Esteban y Noelia Rodríguez.

La jornada concluirá a las 20:30 horas con la proyección de Mary and Max en el Salón de Actos de la Academia de Bellas Artes.

La película, dirigida por Adam Elliot, está considerada una de las obras de referencia del cine de animación contemporáneo, abordando con sensibilidad temas como la soledad y la discapacidad a través de una emotiva historia epistolar.

Un festival que sigue abriendo caminos

Este nuevo ciclo forma parte del modelo consolidado del Viñetas desde el Atlántico, que este año reforzó su estructura expositiva, amplió su presencia internacional y fomentó el encuentro entre autores y público.

La programación, que se extendió a lo largo del año, incluyó más de veinte exposiciones, encuentros creativos, conciertos, talleres y propuestas familiares.