Comienza en Galicia la campaña para elegir la Palabra do Ano 2025
El público podrá enviar sugerencias hasta el 1 de diciembre
La Real Academia Galega y la Fundación Barrié han iniciado este martes una nueva campaña para escoger la Palabra do Ano 2025. Las personas que quieran participar pueden enviar sugerencias hasta el 1 de diciembre. Luego, las finalistas se someterán a votación popular del 3 al 21 de diciembre.
Durante la presentación de la acción en Lugo, el académico coordinador, Víctor F. Freixanes, recordó que "a elección da Palabra do Ano naceu como palabra-crónica, mais paseniñamente foi incorporando unha nova significación: a esperanza, mesmo a aposta polo futuro". Este será el undécimo año en el que se escoja una Palabra do Ano.
Como particularidad, en Galicia la palabra del año va más allá de la actualidad o neologismos y busca palabras positivas, de la filosofía popular, humorísticas o reivindicativas como tanxugueiras, sentidiño, cibercarracho o irmandade.
"Seguindo este ronsel, na edición de 2024 a palabra escollida foi cantareira, unha afirmación festiva consciente a prol da tradición e a música do pobo coa que o público quixo darlle á benvida á exitosa celebración do Día das Letras Galegas 2025. Desta volta convidamos un ano máis todos os seareiros e seareiras do Portal das Palabras a continuar a celebrar a nosa iniciativa, que nos afirma na lingua e, en moitos casos, mesmo é unha descuberta solidaria", declaró Freixanes.
Por su parte, Diego Rodríguez, responsable de Patrimonio e Cultura da Barrié, reflexionó sobre cómo "as palabras do ano en Galicia van tecendo, ano a ano, unha imaxe das nosas preocupacións, pero sobre todo dos nosos afáns coma sociedade. E esta elección irmándanos con todas as linguas do mundo que queren estar presentes na vida das persoas e que a vida das persoas estea presente nelas".
Desde el Concello de Lugo, el teniente de alcalde Rubén Arroxo añadió que "esta iniciativa ten unha importancia especial na posta en valor da nosa lingua, un dos símbolos máis importantes de Galiza" y que se recogen en la calle Menorca para crear "o gran paseo das Palabras do Ano".