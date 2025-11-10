A Coruña abre la nueva planta de la Casa Picasso: una residencia para artistas locales

El Concello de A Coruña presentó esta mañana la nueva estancia de la Casa Picasso destinada a acoger a artistas locales. Un espacio que permitirá compartir procesos creativos, organizar talleres y generar actividad cultural en pleno centro de la ciudad.

La apertura tiene lugar en el primer piso del inmueble de la rúa Payo Gómez, el mismo edificio en el que vivió Pablo Picasso durante su infancia y cuya estancia original puede visitarse desde que el Ayuntamiento adquirió la propiedad en 2015.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó el espacio tras la finalización de las obras de rehabilitación del primer piso, una intervención que contó con una inversión municipal de 128.878 euros. Con ella se culmina la recuperación integral del inmueble, después de que hace unos meses ya se abriera la planta baja como sala de exposiciones.

Rey destacó que esta actuación responde a una visión a largo plazo sobre el patrimonio público: "Esta obra es una muestra de cómo el Concello cuida lo que es de todos y todas. Recuperamos un edificio municipal para conservarlo, mejorarlo y devolverlo a la ciudad como un lugar útil y vivo", afirmó la regidora, que reiteró el compromiso municipal de impulsar A Coruña como ciudad picassiana mediante nuevas actividades y propuestas culturales.

La intervención se realizó en un edificio de finales del siglo XIX y permitió resolver deficiencias estructurales, renovar espacios interiores y adaptar todo el conjunto a los estándares actuales de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. El proyecto fue redactado por los arquitectos José Manuel López Mihura y Sonia Romero Teijo, y ejecutado por la empresa Citanias Obras y Servicios, SLU.

Nuevo espacio en la Casa Picasso Enrique Romanos Tardío

Los trabajos incluyeron el refuerzo de forjados y elementos portantes, la renovación de carpinterías e instalaciones y la aplicación de medidas de protección contra incendios, todo ello respetando la estructura y los elementos originales del inmueble.

Un espacio vivo para crear: talleres y actividad cultural

Con esta actuación, el Concello culmina la transformación del edificio en un equipamiento cultural de proximidad, abierto a la ciudadanía y orientado a dinamizar la oferta artística de la ciudad. La primera planta, inaugurada hoy, funcionará como un espacio de creación donde los artistas podrán compartir procesos, organizar talleres y colaborar con el tejido cultural coruñés.

Casa Picasso Enrique Romanos Tardío

En las próximas semanas, la Casa Picasso estrenará este uso con un programa de talleres impartidos por la artista coruñesa Gosia Trebacz, inspirados en el diálogo creativo entre Pablo Picasso y Alexander Calder. Se ofrecerán cuatro talleres —dos para adultos y dos para público infantil— en los que los participantes diseñarán camisetas personalizadas y crearán esculturas móviles con alambre, explorando la relación entre forma, luz y sombra.

Al finalizar el programa, se inaugurará una exposición con los trabajos y el proceso creativo en la sala de exposiciones del propio museo. La propuesta, multidisciplinar y participativa, contempla incluso la posibilidad de producir un audiovisual sobre la iniciativa, pendiente de disponibilidad de financiación.

Un nuevo capítulo para la Casa Picasso

La apertura de este nuevo espacio creativo supone un paso más en la consolidación de la Casa Picasso como uno de los polos culturales de la ciudad. Tras años de rehabilitación y recuperación patrimonial, el edificio se convierte ahora en un lugar dinámico que no solo conserva la memoria picassiana, sino que también impulsa la creación contemporánea.

Casa Picasso Enrique Romanos Tardío

Con la primera planta ya en uso y la planta baja operativa desde hace meses, la Casa Picasso se abre plenamente a la ciudadanía como un símbolo de cultura, historia y creatividad en el corazón de A Coruña.