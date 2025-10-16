A Coruña acoge la presentación de un libro por el 50 aniversario del asesinato de Moncho Reboiras

Este jueves 16 de octubre continuaron los actos de conmemoración del 50 aniversario del asesinato del sindicalista Moncho Reboiras en la Casa Museo Casares Quiroga, donde permanece abierta al público la exposición 'La semilla de vencer'. En esta ocasión, se celebró primero una visita guiada a esta exposición y se presentó el libro '50 aniversario del asesinato de Moncho Reboiras. Moncho Reboiras: Símbolo de la Galicia que Lucha (1950-1975)’'.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en los actos y destacó que "desde el Gobierno local se lleva a cabo un trabajo intenso, constante y cuidado de recuperación de la memoria democrática, honrando a las personas que perdieron la vida por su defensa de la democracia". El acto de presentación del libro contó con la presencia de Xesús Seixo Fernández, presidente de la Fundación Moncho Reboiras, y Uxío-Breogán Diéguez Cequel, director de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad de A Coruña.

La exposición, que continuará abierta hasta el próximo 31 de octubre, cuenta con obras de 14 artistas en las que se homenajea y se recrea la figura de Moncho Reboiras. Los artistas que participan en la muestra son Laura Caneira, Ortigha, Cavalinho do Demo (Paula Pereira), Alejandro Mosquera, Ana de Vilatuxe, Pampillo Store (Theresa Lousame), Iago Fernández Díaz, Juanlu Nacha, Leandro Lamas, Celia Arcos, The Pink Phink, Xiralúa, Revolta Creativa (Breo Alamancos) y Estudo Aldea.

Xosé Ramón Reboiras Noia, más conocido como Moncho Reboiras (Imo, Dodro, 1950 – Ferrol, 1975), vecino de San Pedro de Visma, fue un destacado dirigente político nacionalista gallego y opositor a la dictadura franquista. Fue una figura fundamental en el desarrollo del sindicalismo nacionalista gallego y en la reorganización del nacionalismo en la clandestinidad durante los últimos años del franquismo. “Moncho Reboiras es un referente de defensa de la justicia social y del derecho de Galicia a decidir libremente su futuro”, señaló Gonzalo Castro.

Moncho Reboiras fue asesinado por la policía franquista en Ferrol el 12 de agosto de 1975, a los 25 años de edad. Su muerte, ocurrida poco antes del fin de la dictadura, lo convirtió en un símbolo y referente para el nacionalismo gallego y la izquierda independentista.