O Mural denuncia en A Coruña que la apertura de una ventana pone en "riesgo" los frescos de Lugrís

La asociación cultural O Mural ha denunciado ante el Ayuntamiento de A Coruña y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia que una de las portaventanas del entresuelo del edificio de la calle Olmos, donde se encuentran los murales de Urbano Lugrís, lleva varios días abierta sin que se haya tomado ninguna medida.

Según la entidad, esta situación supone un nuevo riesgo para la conservación de los frescos, ya deteriorados por el mal estado del inmueble y por la falta de actuación institucional. "La ventana abierta sin que nadie intervenga es una muestra más del abandono de este conjunto único de nuestro patrimonio", denuncian desde O Mural.

El pasado 4 de junio, tanto el Ayuntamiento como la Xunta se comprometieron a conservar los frescos en su ubicación original y a abrirlos al público como "el bien cultural de primer orden que son". En esa fecha, ambas administraciones anunciaron el inicio de una colaboración para crear un espacio gestionado por el Ayuntamiento de A Coruña destinado a poner en valor el legado de Urbano Lugrís.

Sin embargo, cuatro meses después, O Mural critica que no se haya avanzado en la compra ni en el alquiler de los bajos y entresuelos de los números 25 y 27 de la calle Olmos, ni en la rehabilitación del edificio, cuyo estado continúa deteriorando las pinturas. La asociación advierte de que, con la llegada de las lluvias otoñales, el agua seguirá filtrándose sobre la Vista de A Coruña y los otros doce frescos que Lugrís pintó en ese espacio.

El colectivo también recuerda que la Xunta incumplió su promesa de febrero de 2024 de declarar de manera exprés los frescos como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, la reunión que el conselleiro de Cultura anunció en agosto "para los próximos días" aún no se ha celebrado.

O Mural lamenta que ambas administraciones hayan dejado pasar los meses de verano, tradicionalmente más secos, sin avanzar en la protección de la obra. "Los retrasos, silencios y desinterés son una constante desde que en junio de 2021 informamos a las instituciones del abandono del edificio y del peligro que corre esta obra de arte única", subraya la asociación.