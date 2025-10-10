Lúa Mosquetera será la pregonera de la Feria de Industrias Culturales y Creativas Coruñart 2025

La I Feria de Industrias Culturales y Creativas de A Coruña, CoruñART, abrirá sus puertas el próximo sábado 8 de noviembre a las 11:30 horas al ritmo del verso, de la mano de la poeta miñense Lúa Mosquetera, en lo que será su primer acto público tras la maternidad. La autora será la encargada del pregón inaugural de esta primera edición.

CoruñART, impulsado por tres empresas coruñesas del sector cultural, nace con el objetivo de crear un espacio de convivencia, crecimiento y debate para los profesionales del sector artístico y cultural de la provincia. Además de actos abiertos al público general, como el pregón de Mosquetera, la feria incluirá charlas, coloquios y talleres exclusivamente para profesionales acreditados. La organización trabaja ya en cerrar el programa completo.

Un pregón poético y reivindicativo

Lúa Mosquetera (Miño, 1988) representa perfectamente el espíritu del proyecto. Poeta y bordadora, ha publicado tres poemarios autoeditados, uno con la editorial Galaxia y una novela con A Moderna. Campeona del Poetry Slam en 2021 y del premio ARtimar a Mejor Poesía de Galicia ese mismo año, ha recitado en numerosos actos y festivales acompañada del músico Pablo Seijas. Cree firmemente en la palabra como arma contra los imbéciles y como proyecto de futuro, tanto para quien escribe como para quien lee.

La poeta dará así el pistoletazo de salida a una jornada que busca fomentar la creación de nuevos proyectos y el debate sobre el presente y futuro del universo cultural gallego.

Solicitud de puestos

Además, la dirección del evento ha habilitado en su perfil de Instagram los enlaces que permitirán a empresas, instituciones, colectivos y profesionales de la cultura que lo deseen acceder a uno de los puestos del mercado que permiten la exhibición y venta directa al público de productos y servicios. Los puestos se podrán solicitar desde hoy hasta el próximo 15 de octubre.