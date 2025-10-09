La compañía gallega Pistacatro se alza con el Premio Nacional de Circo 2025

El jurado del Premio Nacional de Circo 2025 ha concedido este galardón a la compañía gallega Pista Catro Productora de Soños SL (Pistacatro) por su "destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de enorme presencia, rigor y carisma".

Destacan, también, los importantes hitos alcanzados por la compañía en 2024, como la gira 'Drop', "un montaje sorprendente con un lenguaje propio", o la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares', en el que se fusiona música y circo, "un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional".

El jurado añade que “como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación".

De su trayectoria, el jurado destaca su "innegable contribución a la divulgación y a la investigación del género en el marco de las Jornadas D10!", que impulsa la compañía desde hace una década.

El Ministerio de Cultura concede anualmente este galardón, dotado con 30.000 euros, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para reconocer la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el extranjero.

Jurado

El jurado estuvo presidido por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia Aristu,

y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Teatro del INAEM, Miriam Gómez Martínez.

Escogieron a los siguientes vocales: la coordinadora en CircoRED Rosa Colell, el profesor y gestor cultural Luis Lozano Macarro, el autor Manuel Benito Picón, el coordinador de la revista ‘Zirkólika’ Vicente Llorca, la directora artística del Festival Circorts, codirectora de Fira Trapezi Reus y miembro de La Puça Espectacles Cristina Cazorla, la profesora Pilar Toboso Sánchez y el malabarista y Premio Nacional de Circo 2024, Michael Ferreri.

Otros premiados

Michael Ferreri, en 2024, fue la última compañía en alzarse con este reconocimiento, seguida por Productores de Sonrisas, en 2023, Pepa Plana, en 2022 y Manolo Alcántara en 2021.

Entre los ganadores recientes de este Premio Nacional también se encuentran: la Familia Popey en 2009, Hermanos Álvarez en 2010, la Asociación de Malabaristas de Madrid en 2011, Feria Circo Trapezi en 2012,Jaume Mateu Bullich en 2013, María Mercedes Ochoa, en 2015, la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses (UPAAC) en 2015, Miguel Ángel Moreno (Bolo) en 2016, Rolabola Circo en 2017, Consuelo Reyes en 2018, Asociación Ateneu Nou Barris en 2019 y Los Excéntricos en 2020.