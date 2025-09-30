Carlos Blanco, actor gallego: "Os maiores temos moito que dicir e moito que contar"
El intérprete y humorista ha sido el invitado en el arranque de la nueva temporada de As Charlas do Xerión de Jesús Suárez
En tres décadas de trayectoria, Carlos Blanco ha combinado papeles en la pequeña y gran pantalla formando parte de títulos como Mareas vivas, El lápiz del carpintero, Volver, A praia dos afogados o Fariña con actuaciones teatrales y espectáculos de humor como Somos criminais. Sus experiencias han sido precisamente el tema central de la primera entrega de la nueva temporada de As Charlas do Xerión, un ciclo impulsado por el cantante, actor y comunicador Jesús Suárez.
Este martes, el actor fue el primer invitado de la tercera temporada de esta iniciativa. En una conversación celebrada en el centro comercial de Cuatro Caminos, Blanco recordó su infancia en Vilagarcía con 7 hermanos, sus comienzos en la radio y sus primeros pasos en la interpretación, así como algunas anécdotas y deseos de futuro que compartió con su compañero en A coral, Jesús Suárez.
De sus años de infancia y adolescencia, todavía durante la dictadura franquista, Blanco recordó que comenzó a "tontear e esixir democracia" con acciones como una pintada en el instituto en la que inocentemente pedía "maioría de idade aos 18 anos. Iso era o que pedíamos nese momento, cando especialmente as mulleres tiñan que pedir permiso ao home para calquera cousa".
Con los años, el actor llegó a A Coruña para cursar Arquitectura. "Moito me mollei ese ano", recordó de su época universitaria, bromeando con la lluvia coruñesa así como con el acento koruño. "Eu me contaxio. Pásame moito cando rodo", añadió.
El fútbol también formó parte de la conversación. "Eu creo que se estou aquí en tres días me fago do Dépor", declaró el de Vilagarcía como muestra de su capacidad de adaptarse.
La fortuna de trabajar con amistades, como Antón Reixa, quien le brindó la oportunidad de participar en Mareas vivas o El lápiz del carpintero, o vivir del arte en Galicia fueron otros temas abordados: "Fomos dos primeiros artistas que puidemos gañar a vida en Galicia do noso arte. Antes non era posible, María Casares tivo que marchar a Francia sendo marabillosa".
Durante la charla con Jesús Suárez también hubo debates morales en torno a ciertos personajes polémicos.
Blanco, que interpretó al narcotraficante Laureano Oubiña en Fariña, señaló que "non son quen de xulgar a Oubiña como actor. Como persoa, si".
La conversación llevó a plantear una cuestión: ¿Por qué nos interesan las historias de personas polémicas y problemáticas? En referencia a la serie de El caso Asunta, Blanco reflexionó que el "atractivo" yace en que "queremos entender o que hai na súa cabeza".
Siguiendo con el repaso a sus papeles, el actor compartió su experiencia al no haber interpretado a protagonistas.
"Son o actor secundario Blanco, o teño máis que asumido", confesó, poniendo en valor el papel de los personajes secundarios: "Hai que asumir que un non da para protas e ser feliz con iso. Non son Tosar, o probablemente mellor actor galego da historia. Quéroo moitisimo e o admiro, pero un ten que asumir que sempre hai alguén mellor".
A futuro, a el actor le gustaría contar historias "de xente da nosa idade, de xente que viaxa, que folla, que se namora. Gustaríame contar a historia dunha persoa que coñecín, unha historia de amor dunha muller con outra nunha residencia. Os maiores temos moito que dicir e moito que contar"
"Aspiro a protagonizar unha serie na que un señor maior folle", hiló con el tema anterior.
La charla remató con un brindis con referencia deportivista: "Que ascendades. Quero gañarvos en Primeira".