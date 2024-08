Sica Romero firmará su libro 'Avelaíñas eléctricas' en la Feria del Libro de A Coruña el martes

La escritora Sica Romero presentará su primera novela, Avelaíñas eléctricas, en la Feria del Libro de A Coruña. La gallega estará en la caseta de la librería Galgo azul a las 18:30 horas este martes, 6 de agosto, para firmar ejemplares de su libro y compartir con los lectores opiniones sobre la obra.

A pesar de ser su primera novela, Romero ha guardado un lugar especial para la poesía en su libro. Cada capítulo empieza con un poema de Rosalía de Castro que, en cierta parte, adelanta la temática sobre la que versarán las siguientes páginas. Un pequeño hilo conductor entre la literatura del pasado y la del presente sobre el que Sica Romero desarrolla su obra.

Nespera es la editorial independiente detrás de este libro. Coidate e come. Non che importa que o avó cho digha e, de feito, esperas sempre esa frase tan del. Porque Papá Miguel e Mama Rosalia muito che contaron. E mentres eles comian peixe, a ti fasianche espaghetti con carne e salsa de tomate. Salsa de tomate feita con tomates, non salsa de tomate xa mercada en tarro de cristal. E disianche Cooome, Oliviña que estás nos ósos. E estando con eles ata deixaches de estar nos ósos, porque estabas ben, estabas felis a pesar de todo. Despois, ó volver á casa da nai, non podias meter nada dentro, outra ves. Xa non habia os Cone, Olivina que estás nos osos! Daquela, eras ti a que coidaba de que Laura comese e ata de que a túa nai comese", reza la sinopsis de Avelaíñas eléctricas.